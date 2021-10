Steam Kripto Para ve NFT İçeren Oyunları Kaldırdı!

Steam, kripto para ya da NFT içeren, ödeme yöntemi olarak blockchain teknolojisini takip eden video oyunlarını dijital oyun mağazasından kaldırma kararı aldı ve almış olduğu bu kararı uygulamaya da başladı.

Bu tür oyunların popülaritesi son zamanlarda inanılmaz bir şekilde artarken çoğu da finansal destek almaya başladı. Örneğin Mythical Games, haziran ayında birkaç NFT video oyunu geliştirilmesini sağlayacak 75 milyon dolarlık bir ortaklığa imza atıldığını duyurdu.

Daha popüler video oyunlarından biri olan Blankos Block Party, temelinde blockchain teknolojisinin yer aldığı, karakterlerle kullanıcıları hedefleyen, oynaması ücretsiz bir açık dünya oyunu olarak biliniyor. Oyuncular, kripto bara birimi ile yeni bir satın alma işlemi gerçekleştirebiliyor ve satış gerçekleştirerek gerçek para kazanma fırsatı elde edebiliyor.

NFT'ler daha önce pek çok sayıda olumsuz eleştiri aldı. Buna rağmen pek çok insan NFT'lerin çevresinde toplanmaya devam ediyor. İnsanları buna bu kadar bağlı yapan faktör ise oyun içi görünümün çok ötesinde bir değere sahip olması, değerli hale getirilebilmesi olarak görülüyor. NFT video oyunlarının çevreye yönelik olumsuz etkileri olduğu ile ilgili pek çok kanıt olmasına rağmen her geçen gün oyuncuların karşısına yeni geliştiriciler yeni oyunlarla çıkıyor.

Steam, video oyunu pazarında yaşanan dönüşümü engellemek için etkili bir adım attı. Age of Rust'ın Twitter hesabında yer alan açıklamada yer verilen ifadelerden de anlaşılabileceği üzere Steam, dijital oyun mağazasında blockchain teknolojisini kullanan ya da kripto para ya da NFT tabanlı alışverişe olanak tanıyan oyunların önemli bir kısmını kaldırdı.

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q