Steam Mobil Uygulaması Yenilendi

Yeni bir çerçeve, yeni tasarım ve yeni özelliklerle Steam mobil uygulaması baştan aşağı yenilendi. Steam'in bu yenilenmiş hâliyle bilgisayarınızdan QR kodu tarayarak giriş yapma, daha akıllı bildirimler, özelleştirilebilir sekmeler ve uzaktan indirme özelliği ile yeni kütüphane görünümü gibi ek özelliklerle, mağazada gezinmeye, Steam Guard kodu alabilmeye ve takas yapabilmeye devam edeceksiniz.

Yenilenmiş mobil uygulamada, kullanıcı adı ve parolanızı girmeden Steam'e giriş yapmanızı sağlayan yeni bir yöntem olan QR koduyla giriş özelliği bulunuyor. Bu işlem, telefonunuzda saklanan iki faktörlü kimlik doğrulama bilgilerine dayanarak mobil aygıtınızla güvenli bir şekilde Steam'e giriş yapmanıza olanak tanıyor.

Bu şekilde Steam'e giriş yaparken mobil uygulamada; giriş yaptığınız aygıtın bulunduğu yaklaşık konumun gösterildiği bir harita da dâhil olmak üzere, giriş denemesine dair detayların yer aldığı bir onaylama sayfası gösteriliyor. Giriş yapan kişinin siz olduğunu doğrulamak için mobil uygulama üzerinden bu detayları kullanabilir, ardından onay veya ret verebilirsiniz.

Yenilenmiş Steam Mobil Uygulamasının Tüm Özellikleri