Steam Mobil Uygulaması Yenilendi
Steam mobil uygulaması baştan aşağı yenilendi ve yenilenmiş uygulama yeni özellikleriyle karşımızda. İşte detaylar!
Yeni bir çerçeve, yeni tasarım ve yeni özelliklerle Steam mobil uygulaması baştan aşağı yenilendi. Steam'in bu yenilenmiş hâliyle bilgisayarınızdan QR kodu tarayarak giriş yapma, daha akıllı bildirimler, özelleştirilebilir sekmeler ve uzaktan indirme özelliği ile yeni kütüphane görünümü gibi ek özelliklerle, mağazada gezinmeye, Steam Guard kodu alabilmeye ve takas yapabilmeye devam edeceksiniz.
Yenilenmiş mobil uygulamada, kullanıcı adı ve parolanızı girmeden Steam'e giriş yapmanızı sağlayan yeni bir yöntem olan QR koduyla giriş özelliği bulunuyor. Bu işlem, telefonunuzda saklanan iki faktörlü kimlik doğrulama bilgilerine dayanarak mobil aygıtınızla güvenli bir şekilde Steam'e giriş yapmanıza olanak tanıyor.
Bu şekilde Steam'e giriş yaparken mobil uygulamada; giriş yaptığınız aygıtın bulunduğu yaklaşık konumun gösterildiği bir harita da dâhil olmak üzere, giriş denemesine dair detayların yer aldığı bir onaylama sayfası gösteriliyor. Giriş yapan kişinin siz olduğunu doğrulamak için mobil uygulama üzerinden bu detayları kullanabilir, ardından onay veya ret verebilirsiniz.
Yenilenmiş Steam Mobil Uygulamasının Tüm Özellikleri
- Hesabınıza sadece sizin erişebilmenizi garanti edecek iki faktörlü kimlik doğrulama
- QR koduyla giriş: Parola girmeden karekodu tarayarak Steam'e giriş yapabilirsiniz
- Giriş onaylaması: Normal Steam girişlerinizi ''Onayla'' veya ''Reddet'' seçeneğini kullanarak kolayca onaylayabilirsiniz
- Yetkilendirilmiş aygıtlar: Hesabınızla giriş yaptığınız aygıtların erişimlerini yönetin
- İstediğiniz her yerden Mağaza, Topluluk ve Haberler gibi sekmelere kolay erişim
- Oyun içeriklerinize, tartışmalara, rehberlere, desteğe ve çok daha fazlasına kütüphanenizden erişin
- Telefonunuzu kullanarak uzaktan bilgisayarınıza oyunları ve güncellemeleri indirin
- Özelleştirilebilir Steam bildirimleri: İstek listesi, indirimler, yorumlar, takaslar, tartışmalar, arkadaşlık istekleri ve daha fazlası
- Takas ve Topluluk Pazarı onaylamaları: Öğeleriniz sizin onayınız olmadan envanterinizden çıkmaz.
- Mobil ekranlar için Steam'de gezinme deneyimi iyileştirildi.
- Uygulamada birden fazla hesap kullanabilme desteği
- Özelleştirilebilir sekmeler
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