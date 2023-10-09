Yüzlerce Oyunun Demosunu Deneyebileceğiniz Steam Next Fest Etkinliği Başladı!

Oyuncular için neredeyse bir bayram niteliğinde olan Next Fest etkinliği başladı. Henüz çıkmamış olan oyunların demolarını deneme şansı yakalayan oyuncular, canlı yayınlara katılarak etkinliğin tadını çıkarabilir.

Yılda üç kez gerçekleşen Steam Next Fest etkinliğinin sonuncusu bugün itibarıyla başladı. Oyuncular bir hafta boyunca merak ettikleri oyunların demolarını oynayabilir. İşte haberimizin devamı...

9 - 16 Ekim Tarihleri Arasında Geçerli!

9 Ekim Pazartesi ile 16 Ekim Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek olan Next Fest etkinliği, bu akşam Türkiye saatiyle 20.00'de başladı. Yüzlerce oyunun demosu yalnızca bu günlerde indirilebilecek.

Merak eden oyuncular aşağıdaki canlı yayın videosundan etkinliğe dâhil olabilir.

Oyuncuların Next Fest haftasında indirilebilecekleri oyunlardan birkaçı şunlar oldu:

Aksiyon-platform oyunu Anomaly Agent, bağımsız video oyunu Doggy Don't Care, satranç ve dövüş oyunu Checkmate Showdown, simülatör oyunu A Date With Death ve bilim kurgu FPS oyunu Relentless Frontier.

Bu hafta demosunun deneneceği bazı oyunlar belki de gelecek zamanlarda Steam'in en popüler oyunları olabilir. Dolayısıyla oyuncuların Steam Next Fest etkinliğine bir göz atması iyi olabilir.

Peki siz Steam Next Fest etkinliğine katılacak mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.