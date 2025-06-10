Yüzlerce Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatını Kaçırmayın!

Uzun süredir beklenen Steam Next Fest etkinliği başladı. Bu etkinlik ile beraber geliştirilme aşamasındaki yüzlerce oyunun demo sürümü oynanabilir hâle geldi. Dolayısıyla satın almak istediğiniz oyunları herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz.

Steam Next Fest'te Ücretsiz Oyun Fırsatı

9 Haziran itibarıyla başlayan Next Fest 16 Haziran 2025 Pazartesi günü TSİ 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar çok sayıda oyunun demo sürümünü ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Steam sayfasının üst kısmında "Size Özel", "Türe Göre", "Temaya Göre" ve "Özelliğe Göre" dahil çeşitli sekmeler bulunuyor.

Seçtiğiniz sekmeye göre çeşitli filtreleme seçenekleri yer alıyor. Bu sekmeler ve filtreleme seçenekleri, yeni oyunlar keşfetmenize yardımcı oluyor. Öne çıkan oyunlar arasında MonoRace, Tower Arena Survive, Funguys Swarm ve daha çok sayıda yapım mevcut.

Etkinlikte ayrıca geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebilir, yayın esnasında çeşitli sorular sorabilir ve bu sayede oyunlar hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtını alabilirsiniz. Steam'de Next Fest sayfasında bulunan "canlı yayınlar" sekmesinden yayınlara ulaşabilirsiniz.

Bu yıl bir Next Fest etkinliği daha düzenlenecek. 2025 yılının üçüncü Next Fest etkinliği 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde de çok sayıda oyunun demosu oynanabilecek.