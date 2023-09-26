Steam'deki Orta Çağ Rol Yapma Oyunu 12 TL'den 374 TL'ye Yükseldi!

Steam'de satın alınan orta çağ rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance'ın fiyatına zam geldi. Herkesin severek oynadığı birinci şahıs bakış açılı video oyunun indirimdeyken 12 TL'ye alındığını bile gördük.

Oyun sektöründe yaşanan fiyat artışlarından Kingdom Come: Deliverance da nasibini aldı. Oyunun yeni fiyatı oyuncuları yine hayal kırıklığına uğrattı.

Fiyatı Oldukça Ucuzdu!

Son zamanlarda oyunlara gelen zam haberlerini peş peşe alıyoruz. Bazen toplu bir şekilde bazense şu an olduğu gibi oyunlara tek başına zamlar gelebiliyor.

Steam'in sayfasını kontrol ettiğimizde Kingdom Come: Deliverance'ın fiyatının 374,22 TL olduğunu görüyoruz.

Aslına bakarsanız oyunun 12 TL'lik eski fiyatı şu anki fiyatlara göre oldukça ucuzdu. Bu sebeple fiyat artışı doğal karşılanabilir. Hatta oyunun küresel piyasada 30 dolara satıldığını ve bunun güncel kur ile 800 TL’ye denk geldiğini belirtelim.

Kingdom Come: Deliverance, hikâyesiyle oyuncuları kendine çeken bir savaş oyunu. Oyuncular babası demircilik yapan köylü Henry karakterini oynuyor, onun başından geçen maceraları deneyimliyor.

Oyundaki görevlerin büyük çoğunluğu sağlam bir hikaye üzerine kurulu oluyor ve neredeyse tamamen diyaloglardan oluşuyor.

Gerçekçi simülasyon unsurlarına sahip olan oyunun yeni fiyatından sonra satışlarında bir düşüş olup olmayacağı merak ediliyor.

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