Steam Oyun Festivali Şubat 2021 Başladı: 500'de Fazla Demo İçeriyor!

Yüzlerce oyunu çıkışlarından önce deneyebileceğiniz bir başka önemli dönem daha geldi ve çattı. Bugün itibarıyla Steam Oyun Festivali: Şubat 2021 başladı. Bir hafta kadar sürecek olan bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Steam üzerinde her oyun için oynanabilir bir demo bulunmuyor. Haliyle çıkışını beklediğimiz oyunları alıp almamaya karar vermek için öncesinde deneme şansımız her zaman olmayabiliyordu. Ancak mağazada bir gelenek haline sezonluk festivaller ile artık kısa süreli de olsa böyle bir imkanımız var.

İlk olarak 2019 yılının The Game Awards şovu ile Geoff Keighley tarafından hayata geçirilen Steam Oyun Festivali, seçili oyunları belirli bir süreliğine kullanıcıların beğenisine sunuyor. Geçmişte binlerce oyunu çıkışlarından önce denediğimiz ve duruma göre istek listemize aldığımız veya tam tersini yaptığımız festivallerin bir yenisi, bugün itibarıyla başladı. Gözüne kestirdiğiniz bir oyun veya oyunların demoları yayınlanmıştır. Bir koşu Steam mağazasına göz atmayı unutmayın deriz.

Bugün itibarıyla başlayan Steam Oyun Festivali: Şubat 2021, bir haftalık sürenin ardından 10 Aralık 2021 Çarşamba günü TSİ 21:00'de sona erecek. Bu süreçte beş yüzden fazla oyunun demosu ile keyifli vakitler geçirebilmenin yanı sıra, geliştiriciler ile sohbet edebilir, gerçekleştirilen canlı yayınları izleyebilir ve oyunlar hakkında yeni yeni bilgiler edinebilirsiniz.

Steam Oyun Festivali: Şubat 2021’de Denemeniz Gereken Oyunlar

Valve, sergilenecek oyunlardan bazıları -özellikle de birtakım aksiyon ve strateji oyunu- için bir inceleme de yayınladı. Deneyebileceğiniz aksiyon projeleri arasında, Almighty: Kill Your Gods isimli yapım dikkat çekiyor. Adanızı kendi başınıza veya arkadaşlarınızla devasa canavarlardan korumanızı sağlayan oyun Runwild Entertainment tarafından geliştirilmiş.

Deneyebileceğiniz strateji oyunları arasında Rose City Games'in disketlerden çağrılan şövalyeleri içeren Floppy Knights yer alıyor. Ayrıca şehir kurma oyunu olarak Timberborn'u ve aksiyon RPG unsurlarına sahip The Riftbreaker'ı boş geçmemenizi tavsiye ediyoruz. Dream Engines: Nomad Cities ise uçan şehirlerle bir hayatta kalma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Paper Cult'tan Bloodroots ve Slipgate Ironworks'ün Graven yapımları da festival boyunca ilgi çeken yapımlardan olacak gibi gözüküyor. Ayrıca Zenovia'nın kıyamet sonrasını elen 16 bitlik bir platform oyunu Steel Assault ve Vaki Games'in çok oyunculu kule savunma oyunu Kingshunt test edilebilecek oyunlardan bazıları. Bunların dışında

Seçili oyun demolarına erişim sağlayabileceğin Steam Oyun Festivali: Şubat 2021 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!