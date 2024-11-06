Steam Kayıt Özelliğini Duyurdu: Artık Oyun Videoları Kolayca Kayıt Edilecek

Bildiğiniz üzere Steam üzerinden oynanan oyunlarda yalnızca ekran görüntüsü alma kısayolu bulunuyordu. Steam'in yeni duyurusuna göre artık entegre olarak bir oyun kayıt sistemi kullanıcıların hizmetine sunulacak. Böylece üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç kalmayacak.

Steam Oyun Kaydı İle Ek Programa Gerek Yok

Oyun Kaydı olarak adlandırılan bu yeni özellik, uzun süredir test aşamasındaydı. Son güncellemeyle birlikte tüm kullanıcılara açılan özellik, oyun sırasında video kaydetmeyi oldukça basit hale getiriyor. Üstelik, kayıt için herhangi bir ek programa gerek kalmıyor. Böylece oyuncular, oyun esnasında oyundan ayrılıp başka bir programı ayarlamak, kayıt başlatıp tekrar oyuna dönmekle vakit kaybetmek yerine direkt olarak oyun içinden ve dahi Steam üzerinden kayıt yapılmasını sağlayabilecekler.

Steam Oyun Kaydı Özelliği Nasıl Kullanılır?

Steam'in yeni Oyun Kaydı özelliği, oldukça kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Kullanması basit ve tuş kombinasyonuna dayanıyor. Varsayılan olarak "Ctrl + F11" tuşlarına basarak aktif ediliyor. Daha sonra dileyen kullanıcılar bu videoları başka programlarla düzenleyebiliyorlar.

Steam Oyun Kaydı özelliğini kullanmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey, Steam uygulamanızı güncellemek. Güncelleme tamamlandıktan sonra özellik kullanıma hazır hale gelecektir.