Steam'de 1 Haftalık İndirimler: Oyunlara %85'e Kadar İndirim Uygulandı
Steam'da %85'e kadar varan indirimlerle sevilen oyun serisi kullanıcılara sunuldu! İndirim günleri 11 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Steam, Ubisoft'un popüler serisi The Division için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 85’e varan indirimlerle dikkat çeken kampanya kapsamında, serinin ana oyunları ve çeşitli ek paketleri oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.
İndirim 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, özellikle Tom Clancy’s The Division hayranları için oyunlara erişim fırsatı indirimli fiyatlarla sunulacak.
Steam'de İndirime Giren The Division Oyunları ve Fiyatları
The Division oyunlarına en az %75 indirim eklendi. Bu doğrultuda yeni fiyatlar kısa süre için şu şekilde olacak:
|Oyun İsmi
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Tom Clancy’s The Division™ – Last Stand
|7,99 $
|1,99 $
|%75
|Tom Clancy’s The Division™ – Survival
|7,99 $
|1,99 $
|%75
|Tom Clancy’s The Division™ – Underground
|7,99 $
|1,99 $
|%75
|Tom Clancy’s The Division™ – Season Pass
|15,99 $
|3,99 $
|%75
|Tom Clancy’s The Division
|23,99 $
|3,59 $
|%85
|The Division 2 – Warlords of New York – Expansion
|23,99 $
|5,99 $
|%75
|Tom Clancy’s The Division 2
|31,99 $
|7,99 $
|%75
Ubisoft'un sevilen oyun serisi bir hafta boyunca Steam üzerinde taliplerini bekleyecek. Siz bu kampanyadan yararlanmayı düşünüyor musunuz? Oyunlar ve kampanya hakkında görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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