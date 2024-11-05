Steam'de 1 Haftalık İndirimler: Oyunlara %85'e Kadar İndirim Uygulandı

Steam, Ubisoft'un popüler serisi The Division için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 85’e varan indirimlerle dikkat çeken kampanya kapsamında, serinin ana oyunları ve çeşitli ek paketleri oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.

İndirim 11 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, özellikle Tom Clancy’s The Division hayranları için oyunlara erişim fırsatı indirimli fiyatlarla sunulacak.

Steam'de İndirime Giren The Division Oyunları ve Fiyatları

The Division oyunlarına en az %75 indirim eklendi. Bu doğrultuda yeni fiyatlar kısa süre için şu şekilde olacak:

Oyun İsmi Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Tom Clancy’s The Division™ – Last Stand 7,99 $ 1,99 $ %75 Tom Clancy’s The Division™ – Survival 7,99 $ 1,99 $ %75 Tom Clancy’s The Division™ – Underground 7,99 $ 1,99 $ %75 Tom Clancy’s The Division™ – Season Pass 15,99 $ 3,99 $ %75 Tom Clancy’s The Division 23,99 $ 3,59 $ %85 The Division 2 – Warlords of New York – Expansion 23,99 $ 5,99 $ %75 Tom Clancy’s The Division 2 31,99 $ 7,99 $ %75

Ubisoft'un sevilen oyun serisi bir hafta boyunca Steam üzerinde taliplerini bekleyecek. Siz bu kampanyadan yararlanmayı düşünüyor musunuz? Oyunlar ve kampanya hakkında görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.