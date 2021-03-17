77 TL Değerindeki Steam Oyunu Ücretsiz Oldu: Kaçırmayın!

77 TL değerindeki bir Steam oyunu ücretsiz oldu. Strateji türündeki popüler video oyunu için oyuncuları sevindiren bir kampanya başlatıldı. Popüler yapıma ücretsiz olarak erişmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü kısıtlı süre bulunuyor. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

77 TL Değerindeki Steam Oyunu Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Paradox Development Studio tarafından Europa Engine isimli oyun motoru ile geliştirilen Crusader Kings, ilk olarak 23 Nisan 2004 tarihinde PC, 5 Mayıs 2005 tarihinde ise Mac OS platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Strateji türündeki video oyununun büyük bir başarı elde etmesinin ardından geliştirici ekip, oyunu bir seriye dönüştürme kararı aldı.

14 Şubat 2012 tarihinde serinin ikinci oyunu Crusader Kings II çıkışını gerçekleştirdi. Paradox Development Studio tarafından geliştirilen serinin ikinci oyunu da oyuncular tarafından çok beğenildi. Video oyunu böylece strateji türünün en önemli isimlerinden bir tanesi haline geldi. 1 Eylül 2020 tarihinde serinin üçüncü oyunu piyasaya sürüldü. Serinin üçüncü yapımı olan Crusader Kings III için oyuncuları sevindiren bir karar alındı.

Geliştirici ekip ve yayıncı firma tarafından alınan karar ile beraber serinin üçüncü oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Milyonlarca oyuncu tarafından oldukça sevilen strateji türündeki video oyununu 21 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında video oyunu, popüler dijital oyun mağazası Steam'de yüzde 20 oranında indirime girdi. Böylece oyunun fiyatı 77 TL'den 61,60 TL'ye düştü. Buna ek olarak yapımın Royal Edition isimli paketi yüzde 10 indirime girerek 113 TL'den 101,70 TL'ye düştü. Expansion Pass paketinin fiyat etiketi ise yüzde 21 indirimle beraber 60,82 TL TL oldu. Oyunu ücretsiz olarak indirmek için aşağıda yer alan adımları uygulamanız gerekiyor.