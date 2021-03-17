Steam Kampanyası ile Ubisoft Oyunları İndirimde

Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız, şu anda oldukça uygun bir dönem olabilir. Yeni Steam kampanyası ile Ubisoft oyunları indirime girdi. İki hafta kadar sürecek olan bu dönemi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Her dijital oyun satan mağazada olduğu gibi Steam mağazasında da indirimler oluyor. Ne var ki Steam daha sık indirim gerçekleştirdiğinden dolayı, zaman içerisinde sevdiğiniz ve takip ettiğiniz oyunlar sık sık indirime giriyorlar. Bunların dışında, yayıncı indirimleri dönemleri de oluyor ve oyun dünyasının önde gelen yayıncıları tarafından satışa sunulan birçok oyun, oldukça makul seviyelere iniyor ve kütüphanemize ekleme fırsatımız oluyor.

Steam Kampanyası Ubisoft Oyunları Fırsatı Sunuyor

Şu anda Ubisoft oyunları için bir indirim kampanyası dönemi başladı Steam üzerinde ve 29 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya baktığımızda ise Anno, Assassin’s Creed, Far Cry ve Tom Clancy’s Rainbow Six serileri dahil birçok oyunun % 50 ile % 80 arasında değişen indirimler ile kullanıcıların beğenisine sunulduğunu görebiliyoruz. İlk etapta dikkat çeken oyunlar için önceden olduğu gibi bir liste hazırlayarak aşağıya bırakacağız ama siz de kampanya sayfasına bakıp derinlemesine bir inceleme yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!