Steam Playtest Aracıyla Geliştiricilere Büyük Kolaylık Sunacak

PC platformunun oyun satın almak için en çok tercih edilen dijital oyun mağazalarından Steam, erken erişim programı başlatmak isteyen oyun geliştiricilerine yardımcı olmak için geliştiricilere yönelik geliştirdiği yeni aracını tanıttı. Steam Playtest sayesinde oyun geliştiricileri ürün anahtarı oluşturma ve dağıtma gibi zaman alıcı faaliyetlerle oyalanmak yerine erken erişim programını çok daha hızlı bir şekilde tamamlama fırsatına sahip olacak.

Steam Playtest Nedir, Ne İşe Yarar?

Oyunların büyük bir kısmı, piyasaya sürülmeden önce birbirinden çeşitli test aşamalarından geçer. Bu test aşamalarından bazıları çok yetenekli ekip üyeleri tarafından tamamlanırken bazıları da özellikle ekipte yeterince test üyesinin bulunmadığı zamanlarda açık veya kapalı beta programıyla tamamlanır. Günümüzün oyun geliştiricileri tarafından sık sık başvurulan bu yöntem ile maddi ve manevi yönden büyük ölçüde tasarruf edilebileceği düşünülüyor.

Test ekibinin normal oyunculardan oluşması genellikle küçük veya büyük hataların daha kısa sürede tespit edilmesine olanak sağlar. Oyunu açık veya kapalı beta olarak çıkarmak bu nedenle geliştiricilerin açısından çok faydalı bir araç olmaya devam ediyor ancak Steam'de erken erişim programı başlatmak için büyük bir çoğunlukla ürün anahtarı oluşturma sürecinden geçmek ve bunu oyunu erkenden denemek isteyen oyunculara dağıtmak için ekstradan zaman kaybetmek gerekiyordu ancak görünüşe bakılırsa Steam bu sorunların yaşandığı günleri geride bırakmayı amaçlıyor.

Steam Playtest aracıyla bu tür zaman kaybı sorunların yaşandığı günleride bırakıp oyun geliştiricilerine daha çok yardımcı olmayı hedefliyor. Valve, özellik hakkında yaptığı açıklamada, "Playtest, Steam'de yerleşik olarak bulunan yeni bir özelliktir. Oyuncuları ürün anahtarı oluşturma yöntemini veya diğer yöntemleri kullanmadan oyununuzu test etmeye davet etmenizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Steam'in yaptığı açıklamaya göre Steam Playtest ile oluşturulan erken erişim programlarına katılan kişilerin oyun kütüphanesine test edilen oyun eklenmiyor. Programın yöneticisi dilerse ihtiyaç olduğu halinde sonradan da katılımcı davet edebiliyor. Steam'in yeni aracı şu anda test aşamasında olmakla birlikte çok yakın bir zamanda bütün oyun geliştiricileri tarafından kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.