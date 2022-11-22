Steam Sonbahar İndirimleri Başlıyor: Oyunlarda Dev İndirimler!

Playstore, Xbox ve PlayStation'un ardından merakla beklenen Steam indirimleri de başlıyor. Sonbahar indirimleri kapsamında her yıl düzenlenen indirimlerde yılın en büyük indirimlerinin yapılması bekleniyor. İndirimlerin yanı sıra yine her yıl düzenlenen Steam ödülleri için de aday kategorileri açılıyor.

Steam Sonbahar indirimi, on binlerce indirimle dolu koca bir haftayla oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 22 Kasım yani bu akşam Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak olan indirimler 29 Kasım tarihinde aynı saatte sona erecek. Almayı planladığınız ancak indirim beklediğiniz oyun varsa yılın en büyük indirimlerinden biri olacak olan Sonbahar indirimlerini kaçırmayın.

Steam Sonbahar indirimi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da on bir farklı kategoride her yıl gerçekleşen Steam Ödülleri'ne aday göstermek için aracı olacak.

Steam Ödülleri Aday Kategorileri

Yılın Oyunu

Yılın VR Oyunu

Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun

Aşk ile Devam Ettirilen

Arkadaşlar İle Daha Zevkli

En Yenilikçi Oynanış

Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun (üzerinize alınmayın)

Üstün Görsel Stil

En İyi Oyun Müziği

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Steam ana sayfasından gerçekleştirilebilecek olan bu aday işlemi oyunculara rozet de kazanma imkânı tanıyacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi keşif kuyruğunu inceleyerek kart da kazanılabilecek.

Peki sizin bu indirimde almayı planladığınız oyunlar neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.