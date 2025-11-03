Steam'den Hayat Kurtaran Özellik! Paranızı Güvende Tutacak

Steam, oyuncuların yaşadığı en büyük sorunlardan birini ortadan kaldıracak özelliği test etmeye başladı. Dijital oyun platformu çok yakın bir zamanda kötü amaçlı bağlantılara karşı sizi bilgilendirmeye başlayacak. Bu güvenlik önlemi sayesinde hesabınızın ve finansal bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi engellenecek.

Steam, Şüpheli Mesajlarda Uyarı Gösterecek

Steam'de özellikle son birkaç yıldır kötü amaçlı kişilerin sayısında büyük bir artış meydana geldi. Kullanıcıları arkadaş olarak ekledikten sonra onlara kötü amaçlı bağlantılar gönderen dolandırıcılar, elde ettikleri bilgileri ise kurbanların hesaplarını ve finansal bilgilerini ele geçirme gibi amaçlar doğrultusunda kullanıyor.

Kullanıcılar, kendilerine gönderilen bağlantıların doğru mu yoksa sahte mi olduğunu ayırt etmekte zorlanabiliyor. Bu, alan adlarının bilinçli bir yazım yanlışı ile orijinaline çok yakın bir hâle getirilmesinden kaynaklanıyor. Örneğin "microsoft" ile "rnicrosft" arasındaki farkı herkes ilk bakışta göremiyor. Birinde "m" harfi kullanırken diğerinde ise hem r hem n harfi bulunuyor. Bu kelime oyunu, uygun yazı tipinde neredeyse fark edilemez hâle geliyor.

Valve'ın dijital oyun platformu Steam, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla kötü niyetli mesaj olma riski yüksek sohbetlerin üzerine bir uyarı eklemeye başlıyor. Bu uyarı karşınıza çıktıktan sonra sohbet içindeki bağlantılar devre dışı kalacak. Bağlantıya erişebilmek için öncelikle uyarıyı okuduğunuzu ve bunun zararlı olmadığını kabul etmeniz gerekecek.

Yeni özelliğe şu an sadece Steam'in beta sürümünden erişilebiliyor. Genel kullanıma sunulduktan sonraysa platformdaki kimlik avı saldırılarının başarıya ulaşma oranında ciddi bir düşüş meydana gelmesi bekleniyor. Şirket, o zamana kadar kullanıcılardan gelen geri bildirimleri de göz önünde bulundurarak özelliği geliştirmeye devam edecek.

Bu arada söz konusu güvenlik önlemlerine ek olarak sizin de ekstra adımlar atmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Platformun getirdiği bu özellik yalnızca Steam sohbetlerinde sizi koruyacak. Hesabınız başka yöntemlerle de çalınabilir. O yüzden iki adımlı doğrulamayı etkinleştirme ve şifrenizi belirli aralıklarla değiştirme gibi tedbirleri aldığınızdan emin olun.