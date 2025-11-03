Yılın En İyi Oyunu Oylaması Başladı! Hemen Oy Verin
2025 yılının en iyi oyununu belirleyecek oylama başladı. Altın Joystick Ödülleri 2025 kapsamında düzenlenen oylama sadece birkaç gün sonra sona erecek.
Bu yılın en iyi oyununu belirleyecek kritik oylama başladı. Altın Joystick Ödülleri 2025 kapsamında düzenlenen bu oylamada birbirinden etkileyici isimler yer alıyor. Oyuncuların seçim yapması bir hayli zor olacak gibi görünen oylama, etkinlik takvimine göre sadece birkaç gün sonra sonlandırılacak. Ayın sonuna doğru da kazananlar açıklanacak.
Yılın En İyi Oyunu İçin Aday Gösterilen Oyunlar
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong: Bananza
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Peak
- Silent Hill f
- Split Fiction
Bu yıl düzenlenen Altın Jostick Ödülleri'nde "en iyi oyun" olmaya aday olarak 12 oyun gösterildi. Her biri, oyuncu kitlesi tarafından oldukça beğenilen ve bu nedenle haklarında pek çok olumlu eleştiri yapılan oyunlardan oluşuyor. Ancak oyuncular, bunlardan sadece üç tanesini seçebilecek ve en çok oyu alan oyun "yılın oyunu" olmaya hak kazanacak.
Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz ayın başlarında oylama çeşitli kategoriler için açılmıştı. Her kategori için bir oyun seçmeniz gereken oylama, 31 Ekim'de sona erdi. Mevcut kategoriler arasında ise şunlar yer aldı:
- En çok aranan oyun
- En i̇yi bağımsız oyun
- En i̇yi başrol oyuncusu
- En i̇yi çok oyunculu oyun
- En i̇yi erken erişim oyunu
- En i̇yi film müziği
- En i̇yi görsel tasarım
- En i̇yi hikaye anlatıcılığı
- En iyi oyun donanımı
- En iyi oyun fragmanı
- En iyi oyun genişletmesi
- En iyi oyun uyarlaması
- En iyi ses tasarımı
- En iyi yardımcı oyuncu
- En iyi remake (yeniden yapım) / remaster
- Hâlâ oynuyor ödülü (Mobil)
- Hâlâ oynanıyor ödülü (PC ve konsol)
- Yılın konsol oyunu
- Yılın PC oyunu
- Yılın oyun stüdyosu
Şu an itibarıyla sadece yılın oyunu için oy kullanabiliyorsunuz. Oylama, GamesRadar üzerinden yapılıyor. Hangi oyunların kazanmasını istediğinizi seçtikten sonra e-posta adresinizi, isminizi ve ülkenizi girip tercihinizi gönderebiliyorsunuz. Bu oylama ise 7 Kasım'da sona erecek ve 20 Kasım'da hangi oyunların kazandığı belli olacak.
Peki, siz yılın en iyi oyunu olmaya aday gösterilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İster aday gösterilmiş ister gösterilmemiş olsun, sizin için yılın en iyi oyununun hangisi olduğunu aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.