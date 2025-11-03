Yılın En İyi Oyunu Oylaması Başladı! Hemen Oy Verin

Bu yılın en iyi oyununu belirleyecek kritik oylama başladı. Altın Joystick Ödülleri 2025 kapsamında düzenlenen bu oylamada birbirinden etkileyici isimler yer alıyor. Oyuncuların seçim yapması bir hayli zor olacak gibi görünen oylama, etkinlik takvimine göre sadece birkaç gün sonra sonlandırılacak. Ayın sonuna doğru da kazananlar açıklanacak.

Yılın En İyi Oyunu İçin Aday Gösterilen Oyunlar

Bu yıl düzenlenen Altın Jostick Ödülleri'nde "en iyi oyun" olmaya aday olarak 12 oyun gösterildi. Her biri, oyuncu kitlesi tarafından oldukça beğenilen ve bu nedenle haklarında pek çok olumlu eleştiri yapılan oyunlardan oluşuyor. Ancak oyuncular, bunlardan sadece üç tanesini seçebilecek ve en çok oyu alan oyun "yılın oyunu" olmaya hak kazanacak.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz ayın başlarında oylama çeşitli kategoriler için açılmıştı. Her kategori için bir oyun seçmeniz gereken oylama, 31 Ekim'de sona erdi. Mevcut kategoriler arasında ise şunlar yer aldı:

En çok aranan oyun

En i̇yi bağımsız oyun

En i̇yi başrol oyuncusu

En i̇yi çok oyunculu oyun

En i̇yi erken erişim oyunu

En i̇yi film müziği

En i̇yi görsel tasarım

En i̇yi hikaye anlatıcılığı

En iyi oyun donanımı

En iyi oyun fragmanı

En iyi oyun genişletmesi

En iyi oyun uyarlaması

En iyi ses tasarımı

En iyi yardımcı oyuncu

En iyi remake (yeniden yapım) / remaster

Hâlâ oynuyor ödülü (Mobil)

Hâlâ oynanıyor ödülü (PC ve konsol)

Yılın konsol oyunu

Yılın PC oyunu

Yılın oyun stüdyosu

Şu an itibarıyla sadece yılın oyunu için oy kullanabiliyorsunuz. Oylama, GamesRadar üzerinden yapılıyor. Hangi oyunların kazanmasını istediğinizi seçtikten sonra e-posta adresinizi, isminizi ve ülkenizi girip tercihinizi gönderebiliyorsunuz. Bu oylama ise 7 Kasım'da sona erecek ve 20 Kasım'da hangi oyunların kazandığı belli olacak.

Peki, siz yılın en iyi oyunu olmaya aday gösterilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İster aday gösterilmiş ister gösterilmemiş olsun, sizin için yılın en iyi oyununun hangisi olduğunu aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.