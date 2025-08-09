Stardew Valley, Content Warning ve Dahası! Steam'de Fiyatlar Düştü

Steam, küçük geliştirici ekiplerin yapımlarını öne çıkaran "Tiny Teams" kampanyasını başlattı. Etkinlik kapsamında Stardew Valley, Content Warning ve Haste gibi popüler oyunlar, dikkat çeken indirimlerle oyuncularla buluştu. İşte kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlar...

Steam'de "Tiny Teams" İndirimleri Başladı

Etkinlik kapsamında Stardew Valley, 5,99 dolardan 4,19 dolara düşerek yüzde 30 indirim aldı. Content Warning ise 4,49 dolar yerine 3,14 dolardan satışa sunuluyor. Öte yandan Die in the Dungeon 12,99 dolardan 9,74 dolara inmişken, Mouthwashing ise 7,29 dolardan 5,10 dolara düştü.

Steam'de "Tiny Teams" kampanyası ile birlikte indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı The Royal Writ 7,99 dolar 6,39 dolar (-20%) Stardew Valley 5,99 dolar 4,19 dolar (-30%) Content Warning 4,49 dolar 3,14 dolar (-30%) The Headliners 4,49 dolar 3,36 dolar (-25%) Cash Cleaner Simulator 7,99 dolar 7,19 dolar (-10%) Die in the Dungeon 12,99 dolar 9,74 dolar (-25%) Mouthwashing 7,29 dolar 5,10 dolar (-30%) Ale & Tale Tavern 6,99 dolar 4,19 dolar (-40%) The Planet Crafter 12,49 dolar 7,49 dolar (-40%) The Precinct 14,99 dolar 11,99 dolar (-20%) Phasmophobia 10,49 dolar 7,86 dolar (-25%) Against the Storm 14,99 dolar 7,49 dolar (-50%) Tiny Glade 7,99 dolar 6,39 dolar (-20%) Drova - Forsaken Kin 12,49 dolar 9,36 dolar (-25%) Citizen Sleeper 2: Starward Vector 12,49 dolar 9,36 dolar (-25%) Chained Echoes 9,49 dolar 4,74 dolar (-50%) Haste 8,99 dolar 6,29 dolar (-30%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlik sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Yorumlarda buluşalım.