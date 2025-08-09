Stardew Valley, Content Warning ve Dahası! Steam'de Fiyatlar Düştü
Steam'de küçük ekipler tarafından geliştirilen oyunları öne çıkaran "Tiny Teams" indirimleri başladı. İşte kampanya ile birlikte fiyatı düşen oyunlar...
Steam, küçük geliştirici ekiplerin yapımlarını öne çıkaran "Tiny Teams" kampanyasını başlattı. Etkinlik kapsamında Stardew Valley, Content Warning ve Haste gibi popüler oyunlar, dikkat çeken indirimlerle oyuncularla buluştu. İşte kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlar...
Steam'de "Tiny Teams" İndirimleri Başladı
Etkinlik kapsamında Stardew Valley, 5,99 dolardan 4,19 dolara düşerek yüzde 30 indirim aldı. Content Warning ise 4,49 dolar yerine 3,14 dolardan satışa sunuluyor. Öte yandan Die in the Dungeon 12,99 dolardan 9,74 dolara inmişken, Mouthwashing ise 7,29 dolardan 5,10 dolara düştü.
Steam'de "Tiny Teams" kampanyası ile birlikte indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Royal Writ
|7,99 dolar
|6,39 dolar (-20%)
|Stardew Valley
|5,99 dolar
|4,19 dolar (-30%)
|Content Warning
|4,49 dolar
|3,14 dolar (-30%)
|The Headliners
|4,49 dolar
|3,36 dolar (-25%)
|Cash Cleaner Simulator
|7,99 dolar
|7,19 dolar (-10%)
|Die in the Dungeon
|12,99 dolar
|9,74 dolar (-25%)
|Mouthwashing
|7,29 dolar
|5,10 dolar (-30%)
|Ale & Tale Tavern
|6,99 dolar
|4,19 dolar (-40%)
|The Planet Crafter
|12,49 dolar
|7,49 dolar (-40%)
|The Precinct
|14,99 dolar
|11,99 dolar (-20%)
|Phasmophobia
|10,49 dolar
|7,86 dolar (-25%)
|Against the Storm
|14,99 dolar
|7,49 dolar (-50%)
|Tiny Glade
|7,99 dolar
|6,39 dolar (-20%)
|Drova - Forsaken Kin
|12,49 dolar
|9,36 dolar (-25%)
|Citizen Sleeper 2: Starward Vector
|12,49 dolar
|9,36 dolar (-25%)
|Chained Echoes
|9,49 dolar
|4,74 dolar (-50%)
|Haste
|8,99 dolar
|6,29 dolar (-30%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlik sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Yorumlarda buluşalım.