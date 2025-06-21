Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı: Sevilen FPS Oyunu Zirveyi Bırakmıyor!

Steam, 10 Haziran ile 17 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu liderliğini sürdürdü. İşte liste!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Listenin zirvesindeki yapım ise şaşırtmadı. İşte Steam Türkiye en popüler oyunlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (10-17 Haziran 2025)

Valve’ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2, haftalardır süren liderliğini bu hafta da korumayı başardı. Zirvenin hemen ardından ise oyuncuların vazgeçilmezlerinden PUBG: BATTLEGROUNDS ve çıkışıyla dikkat çeken Dune: Awakening geliyor. Listenin dördüncü sırasındaysa futbol tutkunlarının ilgisini çeken yeni yapım REMATCH yer aldı.

Forza Horizon 5, Stellar Blade, eFootball, The Alters, ELDEN RING NIGHTREIGN, World of Warships, Grand Theft Auto 5 Legacy ve EA SPORTS FC 25 de sıralamada bulunan diğer oyunlara dahil oldu.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;

  1. Counter-Strike 2
  2. PUBG: BATTLEGROUNDS
  3. Dune: Awakening
  4. REMATCH
  5. Forza Horizon 5
  6. Stellar Blade
  7. eFootball
  8. The Alters
  9. ELDEN RING NIGHTREIGN
  10. World of Warships
  11. Grand Theft Auto 5 Legacy
  12. EA SPORTS FC 25
  13. Dead by Daylight
  14. SILENT HILL 2
  15. Resident Evil 4
  16. Black Desert
  17. Wuthering Waves
  18. R.E.P.O.
  19. Dota 2
  20. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
  21. Rust
  22. Euro Truck Simulator 2
  23. Tom Clancy's Rainbow Six siege X
  24. Dying Light: The Beast
  25. Resident Evil 7 Biohazard
  26. Lies of P
  27. Apex Legends
  28. Resident Evil Village
  29. Broken Arrow
  30. HELLDIVERS 2
  31. Dying Light
  32. DELTARUNE
  33. War Thunder
  34. Marvel Rivals
  35. ARK: Survival Evolved
  36. Game of Thrones: Kingsroad
  37. End of Zoe
  38. Asetto Corsa
  39. ELDEN RING
  40. Car Dealer Simulator
  41. The Elder Scrolls Online
  42. Knight Online
  43. Drive Beyond Horizons
  44. NBA 2K25
  45. THE FINALS
  46. Five Nights st Freddy's: Secret of the Mimic
  47. Kingdom Come: Deliverance 2
  48. Stop Titans
  49. Ulukayın: Ertuğrul
  50. THRONE AND LIBERTY

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