Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı: Sevilen FPS Oyunu Zirveyi Bırakmıyor!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Listenin zirvesindeki yapım ise şaşırtmadı. İşte Steam Türkiye en popüler oyunlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (10-17 Haziran 2025)

Valve’ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2, haftalardır süren liderliğini bu hafta da korumayı başardı. Zirvenin hemen ardından ise oyuncuların vazgeçilmezlerinden PUBG: BATTLEGROUNDS ve çıkışıyla dikkat çeken Dune: Awakening geliyor. Listenin dördüncü sırasındaysa futbol tutkunlarının ilgisini çeken yeni yapım REMATCH yer aldı.

Forza Horizon 5, Stellar Blade, eFootball, The Alters, ELDEN RING NIGHTREIGN, World of Warships, Grand Theft Auto 5 Legacy ve EA SPORTS FC 25 de sıralamada bulunan diğer oyunlara dahil oldu.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Counter-Strike 2 PUBG: BATTLEGROUNDS Dune: Awakening REMATCH Forza Horizon 5 Stellar Blade eFootball The Alters ELDEN RING NIGHTREIGN World of Warships Grand Theft Auto 5 Legacy EA SPORTS FC 25 Dead by Daylight SILENT HILL 2 Resident Evil 4 Black Desert Wuthering Waves R.E.P.O. Dota 2 Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition Rust Euro Truck Simulator 2 Tom Clancy's Rainbow Six siege X Dying Light: The Beast Resident Evil 7 Biohazard Lies of P Apex Legends Resident Evil Village Broken Arrow HELLDIVERS 2 Dying Light DELTARUNE War Thunder Marvel Rivals ARK: Survival Evolved Game of Thrones: Kingsroad End of Zoe Asetto Corsa ELDEN RING Car Dealer Simulator The Elder Scrolls Online Knight Online Drive Beyond Horizons NBA 2K25 THE FINALS Five Nights st Freddy's: Secret of the Mimic Kingdom Come: Deliverance 2 Stop Titans Ulukayın: Ertuğrul THRONE AND LIBERTY

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