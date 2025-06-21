Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı: Sevilen FPS Oyunu Zirveyi Bırakmıyor!
Steam, 10 Haziran ile 17 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu liderliğini sürdürdü. İşte liste!
Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Listenin zirvesindeki yapım ise şaşırtmadı. İşte Steam Türkiye en popüler oyunlar...
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (10-17 Haziran 2025)
Valve’ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2, haftalardır süren liderliğini bu hafta da korumayı başardı. Zirvenin hemen ardından ise oyuncuların vazgeçilmezlerinden PUBG: BATTLEGROUNDS ve çıkışıyla dikkat çeken Dune: Awakening geliyor. Listenin dördüncü sırasındaysa futbol tutkunlarının ilgisini çeken yeni yapım REMATCH yer aldı.
Forza Horizon 5, Stellar Blade, eFootball, The Alters, ELDEN RING NIGHTREIGN, World of Warships, Grand Theft Auto 5 Legacy ve EA SPORTS FC 25 de sıralamada bulunan diğer oyunlara dahil oldu.
Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;
- Counter-Strike 2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Dune: Awakening
- REMATCH
- Forza Horizon 5
- Stellar Blade
- eFootball
- The Alters
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- World of Warships
- Grand Theft Auto 5 Legacy
- EA SPORTS FC 25
- Dead by Daylight
- SILENT HILL 2
- Resident Evil 4
- Black Desert
- Wuthering Waves
- R.E.P.O.
- Dota 2
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
- Rust
- Euro Truck Simulator 2
- Tom Clancy's Rainbow Six siege X
- Dying Light: The Beast
- Resident Evil 7 Biohazard
- Lies of P
- Apex Legends
- Resident Evil Village
- Broken Arrow
- HELLDIVERS 2
- Dying Light
- DELTARUNE
- War Thunder
- Marvel Rivals
- ARK: Survival Evolved
- Game of Thrones: Kingsroad
- End of Zoe
- Asetto Corsa
- ELDEN RING
- Car Dealer Simulator
- The Elder Scrolls Online
- Knight Online
- Drive Beyond Horizons
- NBA 2K25
- THE FINALS
- Five Nights st Freddy's: Secret of the Mimic
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Stop Titans
- Ulukayın: Ertuğrul
- THRONE AND LIBERTY
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