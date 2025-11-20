CS2’nin Tahtı Sallanıyor! Yeni FPS Oyunu Steam Listelerini Altüst Etti

Steam, 11-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Bu sayede ülkemizde Türk oyuncuların en çok ilgi gösterdiği yapımlar gözler önüne serildi. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (11-18 Kasım 2025)

Paylaşılan listeye baktığımızda zirvede yine Counter-Strike 2’nin yer aldığını görüyoruz. Ücretsiz olarak sunulan oyun, uzun süredir liderliği kimseye kaptırmıyor ve görünüşe göre bu durum bir süre daha değişmeyecek. Öte yandan yakın zamanda Steam’de satışa sunulan ve 16,99 dolar fiyat etiketine sahip Escape from Tarkov ise güçlü bir çıkış yaparak listenin ikinci sırasına yerleşmiş durumda.

Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan ve 39,99 dolara satılan ARC Raiders ise üçüncüyken, onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 ve Euro Universalis 5 takip ediyor. Football Manager 26, Dispatch, Anno 117: Pax Romana ve RV There Yet? de listede öne çıkan oyunlar arasında.

11-18 Kasım tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 Escape from Tarkov 16,99 dolar 3 ARC Raiders 39,99 dolar 4 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 5 Battlefield 6 69,99 dolar 6 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 7 Europa Universalis 5 35,99 dolar 8 Football Manager 26 49,99 dolar 9 Dispatch 14,99 dolar 10 Anno 117: Pax Romana 47,99 dolar 11 RV There Yet? 4,49 dolar 12 Dota 2 Ücretsiz 13 PEAK 3,99 dolar 14 Kingdom Come: Deliverance 2 44,99 dolar 15 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 16 Black Desert 0,49 dolar 17 Call of Duty: Black Ops 7 69,99 dolar 18 Where Winds Meet Ücretsiz 19 eFootball Ücretsiz 20 Rust 18,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.