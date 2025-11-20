CS2’nin Tahtı Sallanıyor! Yeni FPS Oyunu Steam Listelerini Altüst Etti
Steam, 11-18 Kasım tarihlerinde Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Yakın zamanda satışa çıkan yeni FPS oyunu, Counter-Strike 2 ile rekabeti kızıştırdı.
⚡ Önemli Bilgiler
- 11-18 Kasım tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar açıklandı.
- Counter-Strike 2 zirveye adını yazdırdı.
- Yakın zamanda satışa sunulan Escape from Tarkov ise ikinci oldu.
Steam, 11-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Bu sayede ülkemizde Türk oyuncuların en çok ilgi gösterdiği yapımlar gözler önüne serildi. Peki zirvede hangi oyun var? İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar...
Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (11-18 Kasım 2025)
Paylaşılan listeye baktığımızda zirvede yine Counter-Strike 2’nin yer aldığını görüyoruz. Ücretsiz olarak sunulan oyun, uzun süredir liderliği kimseye kaptırmıyor ve görünüşe göre bu durum bir süre daha değişmeyecek. Öte yandan yakın zamanda Steam’de satışa sunulan ve 16,99 dolar fiyat etiketine sahip Escape from Tarkov ise güçlü bir çıkış yaparak listenin ikinci sırasına yerleşmiş durumda.
Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan ve 39,99 dolara satılan ARC Raiders ise üçüncüyken, onu PUBG: BATTLEGROUNDS, Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 ve Euro Universalis 5 takip ediyor. Football Manager 26, Dispatch, Anno 117: Pax Romana ve RV There Yet? de listede öne çıkan oyunlar arasında.
11-18 Kasım tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|Escape from Tarkov
|16,99 dolar
|3
|ARC Raiders
|39,99 dolar
|4
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|5
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|6
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|7
|Europa Universalis 5
|35,99 dolar
|8
|Football Manager 26
|49,99 dolar
|9
|Dispatch
|14,99 dolar
|10
|Anno 117: Pax Romana
|47,99 dolar
|11
|RV There Yet?
|4,49 dolar
|12
|Dota 2
|Ücretsiz
|13
|PEAK
|3,99 dolar
|14
|Kingdom Come: Deliverance 2
|44,99 dolar
|15
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|16
|Black Desert
|0,49 dolar
|17
|Call of Duty: Black Ops 7
|69,99 dolar
|18
|Where Winds Meet
|Ücretsiz
|19
|eFootball
|Ücretsiz
|20
|Rust
|18,99 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.