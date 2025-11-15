2528 TL'lik İki Oyun Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Toplam değeri 2 bin TL'nin üzerinde olan çok oyunculu bir oyun ile strateji oyunu ücretsiz hâle geldi. Yalnızca birkaç günlüğüne geçerli olan bu oyunları oynamak için sınırlı bir süreniz bulunuyor. Fırsatı şimdi değerlendirirseniz hafta sonunu oldukça eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Steam'de İki Oyun Ücretsiz Erişime Açıldı

Age of Wonders 4 ve King of Meat, Steam'de ücretsiz oldu ancak bu kampanya yalnızca oyunu ücret ödemeden yükleme ve oynama imkânı sağlıyor. 17 Kasım 2025 saat 21.00'de her iki oyun da yeniden ücretli hâle gelecek ve o andan itibaren oyunu bedava oynama hakkınızı kaybedeceksiniz.

İki oyun da normalde Steam'de 29.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da 2528 TL vermeden iki oyunu da deneyebileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada PlayStation mağazasında Age of Wonders 4'ün 1.749 TL, King of Meat'in ise 1.299 TL'ye satıldığını belirtelim. Aynı zamanda PlayStation kullanıcısıysanız oyunu Steam üzerinden denedikten sonra konsoldan satın almayı düşünebilirsiniz.

Age of Wonders 4 Nasıl Bir Oyun?

Age of Wonders 4, en iyi strateji oyunları arasında yer alıyor. Oyunda yeni yerler keşfediyor, topraklarınızı büyütüyor veya savaş açıyorsunuz. Bu sıra tabanlı taktiksel savaş oyunu, kendi ırkınızın fiziksel formunu, kültürünü, özelliklerini ve çok daha fazlasını belirlemenize olanak tanıyor.

Oyunun kalbinde büyü kitapları bulunuyor. Kilidi açılan büyü kitapları, size yeni yetenekler kazandırıyor. Bu ayrıca ırkınızın ve savaşın gidişatını da baştan aşağı değiştiriyor. Krallığınızı büyüttükçe yaptığınız seçimler, dünyayı da tamamen değiştirme potansiyeli taşıyor. Şehirlerinizi daha zengin hâle getirir ve diplomatik ilişkiler kurarsanız önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.

Age of Wonders 4 Fragmanı

Age of Wonders 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

Windows 10 Home (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) / Intel Arc A380 (6GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) / AMD Radeon Vega 8

Nvidia GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB) / Intel Arc A380 (6GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) / AMD Radeon Vega 8 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 20 GB

King of Meat Nasıl Bir Oyun?

King of Meat, platform oyunları arasında öne çıkıyor. Çok oyunculu oynama imkânı sunan bu oyunda ün elde etmek için kaotik ortamlarda mücadele veren katılımcı rolünü üstleniyorsunuz. Oyunda ilerlerken bulmacaları çözmeniz, platform zorluklarının üstesinden gelmeniz ve ejderhalar, troller gibi canavarlarla savaşmanız gerekiyor.

Oyuna hâkim olmak çok zaman almıyor ancak dövüş mekanikleri bazıları için zorlayıcı olabiliyor. Çeşitli silahlar, kombolar ve dahası ile düşmanlarınızı alt edebilirsiniz. Ayrıca karakterinizin görünümünü, silahlarını ve danslarını özelleştirebilirsiniz. Mizahi yönü ile öne çıkan bu oyunu oynarken eğleneceğinizden emin olabilirsiniz.

King of Meat Fragmanı

King of Meat Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i3 10100 / AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3 10100 / AMD Ryzen 3 3100 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB / AMD RX 6400 4GB

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB / AMD RX 6400 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 16 GB

Peki, siz 17 Kasım'a kadar ücretsiz olan bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer oyunculara tavsiye eder misiniz? Oyunlara dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.