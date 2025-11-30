Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu
Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte paylaşılan sıralama!
Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Platformun satış verilerine göre popüler yapımlar listede sıralanırken, Valve’ın sevilen FPS oyunu zirvedeki yerini korumayı başardı. Diğer yapımlar ise rekabeti sürdürdü. İşte Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunları...
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (18-25 Kasım 2025)
Oynaması ücretsiz Counter-Strike 2, bu hafta da zirvedeki yerini korumayı başardı. Aylardır ülkemizde liderliği kimseye bırakmayan yapım, görünüşe göre popülaritesini uzun süre daha sürdürecek. Listenin ikinci sırasında ise 34,99 dolarlık fiyatıyla EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Bu yapım güncel futbol simülasyonu deneyimi arayan oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Üçüncü sırada ARC Raiders yer alırken, onu Battlefield 6 ve PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Listenin devamında Dispatch ve Where Winds Meet yükselişini sürdürürken, Red Dead Redemption 2 sekizinci sıraya yerleşmiş durumda. Sıralamanın alt kısımlarında ise GTA 5 Enhanced, Forza Horizon 5, eFootball, Dying Light: The Beast ve Football Manager 26 gibi popüler oyunlar kendine yer buluyor.
Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyatı
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC 26
|34,99 dolar
|3
|ARC Raiders
|39,99 dolar
|4
|Battlefield 6
|59,49 dolar
|5
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|6
|Dispatch
|14,99 dolar
|7
|Where Winds Meet
|Ücretsiz
|8
|Red Dead Redemption 2
|14,99 dolar
|9
|Grand Theft Auto V Enhanced
|14,99 dolar
|10
|Forza Horizon 5
|16,39 dolar
|11
|eFootball
|Ücretsiz
|12
|Dying Light: The Beast
|35,99 dolar
|13
|Football Manager 26
|49,99 dolar
|14
|Hearts of Iron IV
|8,99 dolar
|15
|Europa Universalis 5
|35,99 dolar
|16
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|16,49 dolar
|17
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|35,99 dolar
|18
|Black Desert
|4,99 dolar
|19
|RV There Yet?
|4,49 dolar
|20
|The Last of Us Part I
|29,99 dolar
