Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte paylaşılan sıralama!

Emir Yasin Bolat
Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Platformun satış verilerine göre popüler yapımlar listede sıralanırken, Valve’ın sevilen FPS oyunu zirvedeki yerini korumayı başardı. Diğer yapımlar ise rekabeti sürdürdü. İşte Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunları...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (18-25 Kasım 2025)

Oynaması ücretsiz Counter-Strike 2, bu hafta da zirvedeki yerini korumayı başardı. Aylardır ülkemizde liderliği kimseye bırakmayan yapım, görünüşe göre popülaritesini uzun süre daha sürdürecek. Listenin ikinci sırasında ise 34,99 dolarlık fiyatıyla EA SPORTS FC 26 bulunuyor. Bu yapım güncel futbol simülasyonu deneyimi arayan oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Üçüncü sırada ARC Raiders yer alırken, onu Battlefield 6 ve PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Listenin devamında Dispatch ve Where Winds Meet yükselişini sürdürürken, Red Dead Redemption 2 sekizinci sıraya yerleşmiş durumda. Sıralamanın alt kısımlarında ise GTA 5 Enhanced, Forza Horizon 5, eFootball, Dying Light: The Beast ve Football Manager 26 gibi popüler oyunlar kendine yer buluyor.

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Adı Fiyatı
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 34,99 dolar
3 ARC Raiders 39,99 dolar
4 Battlefield 6 59,49 dolar
5 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
6 Dispatch 14,99 dolar
7 Where Winds Meet Ücretsiz
8 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar
9 Grand Theft Auto V Enhanced 14,99 dolar
10 Forza Horizon 5 16,39 dolar
11 eFootball Ücretsiz
12 Dying Light: The Beast 35,99 dolar
13 Football Manager 26 49,99 dolar
14 Hearts of Iron IV 8,99 dolar
15 Europa Universalis 5 35,99 dolar
16 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 16,49 dolar
17 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 35,99 dolar
18 Black Desert 4,99 dolar
19 RV There Yet? 4,49 dolar
20 The Last of Us Part I 29,99 dolar

