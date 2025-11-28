Steam Machine Konsollardan Ucuz mu Olacak? İşte Detaylı Fiyat Analizi!

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Valve, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni Steam donanımlarını tanıttı. Şirket yeni nesil kontrolcüler ve kablosuz sanal gerçeklik (VR) cihazı ile birlikte yeni güçlü oyun sistemi Steam Machine'i de resmen duyurdu.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni masaüstü konsolun sahip olduğu güçlü donanımları ve sunduğu geniş Steam kütüphanesi nedeniyle yüksek bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak kısa bir süre önce yayınlanan bir maliyet analizi cihazın klasik oyun konsolları ile fiyata sahip olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Steam Machine'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kısa bir süre önce bir YouTuber, merakla beklenen yeni cihazın fiyatı ile ilgili gerçekçi bir tahmin yapmak amacıyla Steam Machine'nin sahip olduğu donanımları bünyesinde barındıran bir bilgisayar topladı. Bunun sonucunda Steam Machine'nin toplam bileşen maliyetinin yaklaşık 602 dolar olduğu ortaya çıktı.

Bu değerin özellikle her bir bileşenin en düşük fiyatı üzerinden hesaplanması nedeniyle alt sınır olduğu belirtiliyor. Nitekim, son dönemde sektörde yaşanan RAM belleği kıtlığı gibi sorunlarla birlikte cihazın donanım maliyetinin 900 dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Bileşen Tipi Bileşen Adı En Düşük Fiyat CPU AMD Ryzen 5 8400F 84 dolar Anakart Asrock B650M-H M.2+ 100 dolar RAM Crucial (2x8) 16 GB 5600MT/s CL46 44 dolar Kasa (Kullanıcı Seçimi) 50 dolar Güç Kaynağı Seasnoic GX-550 550W 55 dolar GPU Asrock Challenger Radeon RX 6600 175 dolar SSD Kingston NV3 500 GB 38 dolar Kontrolcü Gamesir Cyclone 2 56 dolar

Öte yandan Valve'nin ürünü doğrudan tüketiciye ulaştıran bir model izlemesi hem marka hem de perakendeci kâr marjını kendi bünyesinde tutmasına olanak tanıyor. Bu nedenle sistemin son fiyatını şirketin hedeflediği kâr marjı belirleyecek.

Tüm bu bilgiler ışığında yeni Steam Machine'nin 699.99 dolarlık (yaklaşık 29.742 TL) bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan markanın cihazın fiyatı ile ilgili henüz resmi bir bilgi sunmadığını da belirtelim. Bu nedenle henüz bu iddialar karşı temkinli yaklaşmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.