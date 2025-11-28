Steam Machine Konsollardan Ucuz mu Olacak? İşte Detaylı Fiyat Analizi!
Valve'nin yaklaşan yeni güçlü oyun sistemi Steam Machine'nin fiyatı epey merak ediliyor. İşte yeni cihazın tüm bileşen maliyetleri ve tahmini fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni Steam Machine için bileşen maliyetleri üzerinden tahmini bir fiyat analizi yapıldı.
- Minimum 600 dolarlık bir donanım maliyetine sahip olan cihazın klasik oyun konsolları ile benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
- Valve'nin yeni masaüstü oyun sistemini yeni Steam Controller ve Steam Frame ile birlikte 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Valve, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen yeni Steam donanımlarını tanıttı. Şirket yeni nesil kontrolcüler ve kablosuz sanal gerçeklik (VR) cihazı ile birlikte yeni güçlü oyun sistemi Steam Machine'i de resmen duyurdu.
Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni masaüstü konsolun sahip olduğu güçlü donanımları ve sunduğu geniş Steam kütüphanesi nedeniyle yüksek bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı tahmin ediliyordu. Ancak kısa bir süre önce yayınlanan bir maliyet analizi cihazın klasik oyun konsolları ile fiyata sahip olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar!
Valve Yeni Steam Ürünlerini Tanıttı: Oyun Konsolu, VR Başlığı ve Dahası
Valve, yeni Steam donanımlarını resmen duyurdu. Steam Controller, Steam Machine ve kablosuz VR deneyimi sunan Steam Frame 2026'da satışa sunulacak.
Steam Machine'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Kısa bir süre önce bir YouTuber, merakla beklenen yeni cihazın fiyatı ile ilgili gerçekçi bir tahmin yapmak amacıyla Steam Machine'nin sahip olduğu donanımları bünyesinde barındıran bir bilgisayar topladı. Bunun sonucunda Steam Machine'nin toplam bileşen maliyetinin yaklaşık 602 dolar olduğu ortaya çıktı.
Bu değerin özellikle her bir bileşenin en düşük fiyatı üzerinden hesaplanması nedeniyle alt sınır olduğu belirtiliyor. Nitekim, son dönemde sektörde yaşanan RAM belleği kıtlığı gibi sorunlarla birlikte cihazın donanım maliyetinin 900 dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.
|Bileşen Tipi
|Bileşen Adı
|En Düşük Fiyat
|CPU
|AMD Ryzen 5 8400F
|84 dolar
|Anakart
|Asrock B650M-H M.2+
|100 dolar
|RAM
|Crucial (2x8) 16 GB 5600MT/s CL46
|44 dolar
|Kasa
|(Kullanıcı Seçimi)
|50 dolar
|Güç Kaynağı
|Seasnoic GX-550 550W
|55 dolar
|GPU
|Asrock Challenger Radeon RX 6600
|175 dolar
|SSD
|Kingston NV3 500 GB
|38 dolar
|Kontrolcü
|Gamesir Cyclone 2
|56 dolar
Öte yandan Valve'nin ürünü doğrudan tüketiciye ulaştıran bir model izlemesi hem marka hem de perakendeci kâr marjını kendi bünyesinde tutmasına olanak tanıyor. Bu nedenle sistemin son fiyatını şirketin hedeflediği kâr marjı belirleyecek.
Tüm bu bilgiler ışığında yeni Steam Machine'nin 699.99 dolarlık (yaklaşık 29.742 TL) bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan markanın cihazın fiyatı ile ilgili henüz resmi bir bilgi sunmadığını da belirtelim. Bu nedenle henüz bu iddialar karşı temkinli yaklaşmakta fayda var.
Steam Machine'de Yükseltilebilecek Ama Sınırlamalar Var
Resmi duyurusunun ardından, Steam Machine'in yükseltilebilir olacağı teyit edildi. Ancak masaüstü PC ayarında esneklik beklemeyin.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.