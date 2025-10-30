Türk Oyuncular Bu Yeni Oyunu Sevdi! Çok Satanlar Açıklandı

Steam, 21–28 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki oyuncuların favori yapımları netleşti.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Counter-Strike 2, Steam Türkiye'de en çok satan oyun oldu.
  • Football Manager 26, ikinci sırada yer aldı.

Steam, 21–28 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini paylaştı. Türk oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyunların sıralandığı listede hem efsane yapımlar hem de yeni çıkan oyunlar dikkat çekti. Peki bu hafta zirvede hangi yapım yer aldı? İşte Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi…

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar

Paylaşılan verilere göre listenin zirvesinde bir kez daha Counter-Strike 2 yer alıyor. Aylardır liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan efsane FPS oyunu, Türkiye’deki oyuncular arasında büyük bir popülariteye sahip. Ücretsiz olması da bu başarısında önemli bir etken. Onu 44,99 dolarlık fiyatıyla Football Manager 26 takip ediyor.

Yeni çıkan Battlefield 6 üçüncü sıraya yerleşirken, dördüncü sırada ise oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran bağımsız yapım RV There Yet? bulunuyor. Uzun süredir ilk üçten düşmeyen EA SPORTS FC 26 bu hafta beşinci sıraya gerilemiş durumda. Listenin devamında ise Megabonk, ARC Raiders, indirime giren Rust, PUBG: BATTLEGROUNDS ve yeni çıkan Dispatch yerleşti.

Orta sıralarda Europa Universalis V, FreshWomen – Season 2, Dead by Daylight, NBA 2K26, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ve Dota 2 gibi popüler yapımlar öne çıkıyor. Ücretsiz spor oyunu eFootball da listede kendine yer bulmayı sürdürüyor.

Listenin alt sıralarında ise Euro Truck Simulator 2, Grand Theft Auto V Enhanced ve Hogwarts Legacy gibi uzun süredir popülerliğini koruyan oyunlar bulunduğunu görüyoruz. Steam'de çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz
2 Football Manager 26 44,99 dolar
3 Battlefield 6 69,99 dolar
4 RV There Yet? 4,49 dolar
5 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar
6 Megabonk 5,79 dolar
7 ARC Raiders 39,99 dolar
8 Rust 11,39 dolar
9 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz
10 Dispatch 14,99 dolar
11 Europa Universalis 5 35,99 dolar
12 FreshWomen - Season 2 7,01 dolar
13 Dead by Daylight 5,99 dolar
14 NBA 2K26 39,99 dolar
15 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 35,99 dolar
16 Dota 2 Oynaması ücretsiz
17 eFootball Oynaması ücretsiz
18 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar
19 Grand Theft Auto 5 Enhanced 19,79 dolar
20 Hogwarts Legacy 59,99 dolar

