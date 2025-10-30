Türk Oyuncular Bu Yeni Oyunu Sevdi! Çok Satanlar Açıklandı
Steam, 21–28 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki oyuncuların favori yapımları netleşti.
⚡ Önemli Bilgiler
- Counter-Strike 2, Steam Türkiye'de en çok satan oyun oldu.
- Football Manager 26, ikinci sırada yer aldı.
Steam, 21–28 Ekim tarihleri arasındaki Türkiye satış verilerini paylaştı. Türk oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyunların sıralandığı listede hem efsane yapımlar hem de yeni çıkan oyunlar dikkat çekti. Peki bu hafta zirvede hangi yapım yer aldı? İşte Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi…
Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar
Paylaşılan verilere göre listenin zirvesinde bir kez daha Counter-Strike 2 yer alıyor. Aylardır liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan efsane FPS oyunu, Türkiye’deki oyuncular arasında büyük bir popülariteye sahip. Ücretsiz olması da bu başarısında önemli bir etken. Onu 44,99 dolarlık fiyatıyla Football Manager 26 takip ediyor.
Yeni çıkan Battlefield 6 üçüncü sıraya yerleşirken, dördüncü sırada ise oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran bağımsız yapım RV There Yet? bulunuyor. Uzun süredir ilk üçten düşmeyen EA SPORTS FC 26 bu hafta beşinci sıraya gerilemiş durumda. Listenin devamında ise Megabonk, ARC Raiders, indirime giren Rust, PUBG: BATTLEGROUNDS ve yeni çıkan Dispatch yerleşti.
Orta sıralarda Europa Universalis V, FreshWomen – Season 2, Dead by Daylight, NBA 2K26, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ve Dota 2 gibi popüler yapımlar öne çıkıyor. Ücretsiz spor oyunu eFootball da listede kendine yer bulmayı sürdürüyor.
Listenin alt sıralarında ise Euro Truck Simulator 2, Grand Theft Auto V Enhanced ve Hogwarts Legacy gibi uzun süredir popülerliğini koruyan oyunlar bulunduğunu görüyoruz. Steam'de çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması ücretsiz
|2
|Football Manager 26
|44,99 dolar
|3
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|4
|RV There Yet?
|4,49 dolar
|5
|EA SPORTS FC 26
|69,99 dolar
|6
|Megabonk
|5,79 dolar
|7
|ARC Raiders
|39,99 dolar
|8
|Rust
|11,39 dolar
|9
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması ücretsiz
|10
|Dispatch
|14,99 dolar
|11
|Europa Universalis 5
|35,99 dolar
|12
|FreshWomen - Season 2
|7,01 dolar
|13
|Dead by Daylight
|5,99 dolar
|14
|NBA 2K26
|39,99 dolar
|15
|Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
|35,99 dolar
|16
|Dota 2
|Oynaması ücretsiz
|17
|eFootball
|Oynaması ücretsiz
|18
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|19
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|19,79 dolar
|20
|Hogwarts Legacy
|59,99 dolar