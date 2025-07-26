Steam Yeni Arayüzü Herkese Açıldı: Valve Fikirlerinizi İstiyor

Valve'in yeni tasarım hedefi doğrultusunda Steam istemcisini daha modern bir hale getireceği doğrulandı ve ilk beta güncellemesi herkese açık olarak yayınlandı. Steam mağazasının sol sütunu ile üstte yer alan mavi menü çubuğu artık tek bir çatı altında toplanacak ve birleşik olarak işlev sunacak. Yani menü ve arama çubukları birleşiyor ve Steam'de hangi sayfada olursanız olun görünüyor. Valve, oyuncuların sık sık ziyaret ettiği bölümlere ulaşmayı daha kolay hale getirmek istemiş ve bu tasarımı bulmuş.

Steam Yeni Arayüz Tasarımı

Üst menüdeki "Gözat", "Tavsiyeler", "Kategoriler" gibi bağlantıların üstüne tıkladığınızda daha kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi ile karşılaşacaksınız. Her bir menü, oyuncuların tarzına göre şekillendirilmiş oyunlar ve tavsiyeler içeriyor. İlaveten son dönemlerde çok sık aranan bir oyun varsa arama çubuğuna tıkladığınız zaman öneri olarak karşınıza çıkıyor.

Bu tasarım güncellemesi sayesinde son ziyaret ettiğiniz oyunların mağaza sayfalarına yönlendiren linkleri de yine arama çubuğunun alt kısmında bulabiliyorsunuz. Valve, filtrelemenin detaylı şekilde gerçekleştirildiği gelişmiş bir arama paneli bağlantısı da ekledi. Dahası; yayıncı, etiket, kategori, DLC gibi alanlar da yine daha dinamik ve kişiselleştirilmiş halde yeniden düzenlendi.

Steam Beta Tasarım Arayüzü Nasıl Aktif Edilir?

Eğer sürecin parçası olmak ve fikirlerinizi belirtmek için veri toplamak isterseniz, Valve'in yayımladığı beta sürümüne katılım gösterebilirsiniz. Yalnızca şu adımları takip ederek Steam beta sürümünü aktifleştirin: