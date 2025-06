Liste Karıştı: Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunları Açıkladı!

Artan döviz kurları ve oyun fiyatlarıyla birlikte bir bilgisayar oyunu satın almakta epey zorlaştı. Bununla birlikte pek çok oyuncu farklı kategorilerdeki oyunları tercih etmeye başladı. Tabi bu durum yıllardır klasikleşen en çok satanlar listesini de değiştirdi. İşte Türkiye'de en çok satılan oyunlar listesi...

Türkler Uygun Fiyatlı Bağımsız Oyunları Daha Fazla Tercih Ediyor!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam 27 Mayıs – 3 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Listede hem AAA yapımlar hem de bağımsız uygun fiyatlı oyunlar dikkat çekiyor. Türkiye’deki oyuncular,döviz kurundaki değişimlere rağmen hâlâ aktif olarak oyun satın almaya devam ediyor.

Bu süreçte, yüksek bütçeli yapımlar kadar, düşük maliyetli ama eğlenceli bağımsız oyunlar da rağbet görüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta açıklanan listede; sürpriz çıkış yapan oyunlar, yeniden popülerleşen klasikler ve büyük firmaların yeni yapımları bir arada yer aldı. İşte geçtiğimiz haftanın en çok satanları:

Listede öne çıkan oyunlar arasında yeni DLC’siyle gündemde olan Elden Ring: Nightreign, hikâyesiyle övgü toplayan The Last of Us Part I ve yeniden ilgi gören çok oyunculu korku deneyimi Dead by Daylight yer alıyor. Öte yandan düşük fiyatlarıyla dikkat çeken R.E.P.O. ve Drive Beyond Horizons gibi bağımsız yapımlar da geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor.

Oyun dünyasında rotasını belirlemek isteyenler için bu liste güncel tercihler açısından önemli bir referans olabilir. Yeni oyun arayışındaysanız bu isimlere göz atmadan geçmeyin. Peki siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...