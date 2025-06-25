Steam Açıkladı! İşte Türkiye'nin En Popüler Oyunları

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftalık olarak çok satan yapımları açıklamaya devam ediyor. Son olarak şirket, Türkiye için 17-24 Haziran tarihleri arasında en popüler oyunları açıkladı. Valve'ın FPS oyunu, liderliğini sürdürüyor. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralaması...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (17-24 Haziran 2025)

Paylaşılan listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun bir süredir liderliği bırakmayan yapım, e-spor sahnesindeki hakimiyeti ve ücretsiz oynanabilir olmasıyla oyuncuların ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor. Zirvenin hemen arkasından gelen ise 19 Haziran’da çıkış yapan ve ön sipariş sürecinde olan REMATCH oldu. Dikkat çekmeyi başaran bu yeni futbol oyunu, ilk haftasında oyunculardan büyük oranda olumlu yorum almayı başardı.

Bir diğer futbol oyunu olan EA SPORTC FC 25 ise üçüncüyken listenin devamında PEAK, Dead by Daylight, PUBG: BATTLEGROUNDS, Mount & Blade 2: Bannerlord, Dune: Awakening, Grand Theft Auto 5 Legacy ve Kingdom Come: Deliverance 2 olduğunu görüyoruz.

17-24 Haziran 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Counter-Strike 2 - Oynaması ücretsiz REMATCH - 14.99 dolar EA SPORTS FC 25 - 13.99 dolar PEAK - 3.99 dolar Dead by Daylight - 5.99 dolar PUBG: BATTLEGROUNDS - Oynaması ücretsiz Mount & Blade 2: Bannerlord - 9.99 dolar Dune: Awakening - 29.99 dolar Grand Theft Auto 5 Legacy Kingdom Come: Deliverance 2 - 44.99 dolar Victoria 3 - 8.99 dolar eFootball - Oynaması ücretsiz Broken Arrow - 22.99 dolar Black Myth: Wukong - 47.99 dolar World of Warships - Oynaması ücretsiz ELDEN RING NIGHTREIGN - 25.99 dolar R.E.P.O. - 5.79 dolar The Elder Scrolls Online - 11.99 dolar Euro Truck Simulator 2 - 10.09 dolar Hearts of Iron 4 - 8.99 dolar Rust - 18.99 dolar Battlefield 1 - 1.99 dolar The Alters - 16.19 dolar Dota 2 - Oynaması ücretsiz Stellar Blade - 59.99 dolar STAR WARS Battlefront 2 - 3.99 dolar It Takes Two - 9.99 dolar Hunt: Showdown 1896 - 7.49 dolar Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Oynaması ücretsiz Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s - 3.74 dolar

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