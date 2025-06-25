Steam Açıkladı! İşte Türkiye'nin En Popüler Oyunları

Steam, 17 Haziran - 24 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu zirvede yer almaya devam etti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftalık olarak çok satan yapımları açıklamaya devam ediyor. Son olarak şirket, Türkiye için 17-24 Haziran tarihleri arasında en popüler oyunları açıkladı. Valve'ın FPS oyunu, liderliğini sürdürüyor. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralaması...

Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (17-24 Haziran 2025)

Paylaşılan listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun bir süredir liderliği bırakmayan yapım, e-spor sahnesindeki hakimiyeti ve ücretsiz oynanabilir olmasıyla oyuncuların ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor. Zirvenin hemen arkasından gelen ise 19 Haziran’da çıkış yapan ve ön sipariş sürecinde olan REMATCH oldu. Dikkat çekmeyi başaran bu yeni futbol oyunu, ilk haftasında oyunculardan büyük oranda olumlu yorum almayı başardı.

Bir diğer futbol oyunu olan EA SPORTC FC 25 ise üçüncüyken listenin devamında PEAK, Dead by Daylight, PUBG: BATTLEGROUNDS, Mount & Blade 2: Bannerlord, Dune: Awakening, Grand Theft Auto 5 Legacy ve Kingdom Come: Deliverance 2 olduğunu görüyoruz.

17-24 Haziran 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

  1. Counter-Strike 2 - Oynaması ücretsiz
  2. REMATCH - 14.99 dolar
  3. EA SPORTS FC 25 - 13.99 dolar
  4. PEAK - 3.99 dolar
  5. Dead by Daylight - 5.99 dolar
  6. PUBG: BATTLEGROUNDS - Oynaması ücretsiz
  7. Mount & Blade 2: Bannerlord - 9.99 dolar
  8. Dune: Awakening - 29.99 dolar
  9. Grand Theft Auto 5 Legacy
  10. Kingdom Come: Deliverance 2 - 44.99 dolar
  11. Victoria 3 - 8.99 dolar
  12. eFootball - Oynaması ücretsiz
  13. Broken Arrow - 22.99 dolar
  14. Black Myth: Wukong - 47.99 dolar
  15. World of Warships - Oynaması ücretsiz
  16. ELDEN RING NIGHTREIGN - 25.99 dolar
  17. R.E.P.O. - 5.79 dolar
  18. The Elder Scrolls Online - 11.99 dolar
  19. Euro Truck Simulator 2 - 10.09 dolar
  20. Hearts of Iron 4 - 8.99 dolar
  21. Rust - 18.99 dolar
  22. Battlefield 1 - 1.99 dolar
  23. The Alters - 16.19 dolar
  24. Dota 2 - Oynaması ücretsiz
  25. Stellar Blade - 59.99 dolar
  26. STAR WARS Battlefront 2 - 3.99 dolar
  27. It Takes Two - 9.99 dolar
  28. Hunt: Showdown 1896 - 7.49 dolar
  29. Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Oynaması ücretsiz
  30. Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s - 3.74 dolar

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