Steam Açıkladı! İşte Türkiye'nin En Popüler Oyunları
Steam, 17 Haziran - 24 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu zirvede yer almaya devam etti.
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, haftalık olarak çok satan yapımları açıklamaya devam ediyor. Son olarak şirket, Türkiye için 17-24 Haziran tarihleri arasında en popüler oyunları açıkladı. Valve'ın FPS oyunu, liderliğini sürdürüyor. İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralaması...
Steam Türkiye'de En Çok Satanlar (17-24 Haziran 2025)
Paylaşılan listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Uzun bir süredir liderliği bırakmayan yapım, e-spor sahnesindeki hakimiyeti ve ücretsiz oynanabilir olmasıyla oyuncuların ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor. Zirvenin hemen arkasından gelen ise 19 Haziran’da çıkış yapan ve ön sipariş sürecinde olan REMATCH oldu. Dikkat çekmeyi başaran bu yeni futbol oyunu, ilk haftasında oyunculardan büyük oranda olumlu yorum almayı başardı.
Bir diğer futbol oyunu olan EA SPORTC FC 25 ise üçüncüyken listenin devamında PEAK, Dead by Daylight, PUBG: BATTLEGROUNDS, Mount & Blade 2: Bannerlord, Dune: Awakening, Grand Theft Auto 5 Legacy ve Kingdom Come: Deliverance 2 olduğunu görüyoruz.
17-24 Haziran 2025 tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;
- Counter-Strike 2 - Oynaması ücretsiz
- REMATCH - 14.99 dolar
- EA SPORTS FC 25 - 13.99 dolar
- PEAK - 3.99 dolar
- Dead by Daylight - 5.99 dolar
- PUBG: BATTLEGROUNDS - Oynaması ücretsiz
- Mount & Blade 2: Bannerlord - 9.99 dolar
- Dune: Awakening - 29.99 dolar
- Grand Theft Auto 5 Legacy
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 44.99 dolar
- Victoria 3 - 8.99 dolar
- eFootball - Oynaması ücretsiz
- Broken Arrow - 22.99 dolar
- Black Myth: Wukong - 47.99 dolar
- World of Warships - Oynaması ücretsiz
- ELDEN RING NIGHTREIGN - 25.99 dolar
- R.E.P.O. - 5.79 dolar
- The Elder Scrolls Online - 11.99 dolar
- Euro Truck Simulator 2 - 10.09 dolar
- Hearts of Iron 4 - 8.99 dolar
- Rust - 18.99 dolar
- Battlefield 1 - 1.99 dolar
- The Alters - 16.19 dolar
- Dota 2 - Oynaması ücretsiz
- Stellar Blade - 59.99 dolar
- STAR WARS Battlefront 2 - 3.99 dolar
- It Takes Two - 9.99 dolar
- Hunt: Showdown 1896 - 7.49 dolar
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X - Oynaması ücretsiz
- Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s - 3.74 dolar
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