Birinci Şaşırtmıyor! Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Açıklandı

Son yıllarda ülkemizde altyapıya yapılan yatırımlar ciddi şekilde hız kazandı ve bu gelişmeler internet hızlarına da doğrudan yansıyor. Günümüzde internet sadece oyun oynamak için değil, uzaktan çalışma, eğitim, sağlık hizmetleri gibi hayatın her alanında kritik bir rol üstleniyor. Bu yüzden hız ve stabil bağlantı artık lüks değil, temel bir ihtiyaç haline geldi.

Özellikle artan dijitalleşme ve içerik tüketimiyle birlikte kullanıcıların hızlı internete olan talebi hiç olmadığı kadar yükseldi. Peki Türkiye’de en hızlı internet sağlayıcıları hangileri? Steam tarafından paylaşılan son rapor, ülkemizdeki operatörlerin ortalama indirme hızlarını gözler önüne serdi. İşte sıralama...

En Hızlı İnternet Sağlayıcıları (Steam)

Steam’in açıkladığı verilere göre son 7 gün içinde Türkiye’den tam 27,9 petabayt büyüklüğünde oyun indirildi. Bu devasa rakam, global trafiğin yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Karşılaştırmak gerekirse aynı dönemde ABD 358,7 petabayt, Almanya 69,9 petabayt, İspanya ise 23,2 petabayt veri tüketti. Ayrıca Türkiye’deki ortalama internet hızının 45,7 Mbps seviyesinde olduğu da raporda paylaşıldı.

Türkiye’de en hızlı internet sağlayıcısının ortalama 83 Mbps indirme hızıyla TurkNet olduğu görülüyor. Uzun süredir liderlik koltuğunu bırakmayan şirket, sunduğu hız değerlerini her yıl daha da yukarı taşıyor. Turkcell Superonline 52,2 Mbps ile ikinci sırada yer alırken, onu 49,7 Mbps hızla Turksat takip ediyor. Millenicom 42 Mbps, Türk Telekom ise 38,7 Mbps ortalama hıza sahip olarak dördüncü ve beşinci sıraları paylaşıyor.

Steam verilerine göre Türkiye'de en hızlı internet şirketleri şu şekilde sıralandı;

Sıra İnternet Sağlayıcısı Ortalama İndirme Hızı 1 TurkNet 83 Mbps 2 Turkcell Superonline 52.5 Mbps 3 Turksat 49.7 Mbps 4 Millenicom 42 Mbps 5 Türk Telekom 38.7 Mbps 6 Cloudflare Warp 36.8 Mbps 7 Vodafone Net Iletisim Hizmetler 35.3 Mbps 8 Vodafone Türkiye 33.5 Mbps 9 Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. 23.7 Mbps 10 Turkcell 23.6 Mbps

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz ve aldığınız hizmetten ne derece memnunsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.