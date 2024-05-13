Steam Bu Ülkede Yasaklandı! Peki Neden?
Oyun geldiğinde ilk akla gelen platform olan Steam, Vietnam'da yasaklandı. İşte Vietnamlı oyun stüdyoları nedeniyle alınan karar hakkındaki ilk detaylar!
Bilgisayar ve oyun kelimeleri yan yana geldiğinde ilk akla gelen platform olan Steam, Vietnam'da yasaklandı. Bu yasak hakkında Steam ve Vietnam hükümeti tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, oyunlar hem Steam'in kendisine hem de internet sitesine erişemiyor.
Peki bu devasa platform neden Vietnam'da yasaklandı? Başta belirttiğimiz üzere resmi açıklama yapılmadı, fakat yasak kararının Vietnam'da bulunan oyun stüdyolarının hükümete yaptığı baskı nedeniyle alındığı düşünülüyor.
Vietnam, Steam Kullanımını Yasakladı!
Vietnam'daki stüdyolar herhangi bir oyun geliştirdiklerinde bunu yayınlamadan önce hükümetin sıkı incelemelerinden geçiyorlar. Steam'de ise tüm dünyada olduğu gibi binlerce oyuna doğrudan erişebiliyorsunuz.
Bunun “yerli yayıncılara yapılan bir haksızlık” olduğunu dile getiren Vietnamlı oyun stüdyoları, Steam'in bu şekilde devlet kontrolü olmadan oyun yayınlamaya devam etmesi halinde kısa sürede "kepenkleri kapatacaklarını" dile getiriyorlardı.
Yani Vietnam hükümeti, yerel oyun geliştiricilerini koruyacağım derken milyonlarca oyuncunun Steam'e erişmesini engelledi. Bu tarz yasaklamaların kullanıcıları platformlardan uzaklaştırmadığını yıllardır görüyoruz.
Steam Oyun İade Etme Nasıl Yapılır?
Steam, oyun iade etme işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor fakat bunun için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlamanız hâlinde bazı adımlar uygulayarak video oyununu iade edebilmeniz mümkün.
Vietnamlı oyuncular erişim engeli nedeniyle adeta nefret kusarken yetkililerin bu karardan dönüp dönmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. En azından Steam'e neden erişim engellendi? sorunun resmi olarak cevaplanması gerekiyor.
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