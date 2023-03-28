Steam'in Windows 7 ve Windows 8 Desteği Sonlanıyor mu? Açıklama Geldi!

Özellikle hâlâ eski işletim sistemlerini kullanan oyuncuları üzecek bir haber daha geldi. Dünyanın en büyük oyun kütüphane ve mağazalarından biri olan Steam, 1 Ocak 2024'ten itibaren artık Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyecek.

Sitede yapılan kısa bir güncellemede, 1 Ocak'tan sonra Steam istemcisinin "artık bahsi geçen Windows sürümlerinde çalışmayacağı" belirtildi.

Steam, 1 Ocak 2024'ten İtibaren Windows 7 ve Windows 8'te Kullanılamayacak

Hâlâ bu Windows sürümlerini kullananların, platform üzerinden satın aldıkları oyunlar ve ürünler de dâhil olmak üzere Steam'i çalıştırmaya devam edebilmeleri için daha yeni bir sürüme güncelleme yapmaları gerekecek. Sitede yapılan açıklamada, Steam'deki en yeni özelliklerin Google Chrome'un gömülü bir sürümüne dayandığı ve bunun "artık Windows'un eski sürümlerinde çalışmadığı" belirtiliyor.

Buna ek olarak, Steam'in gelecekteki sürümleri "yalnızca Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan" Windows özelliklerinin ve güvenlik güncellemelerinin kullanılmasını gerektirecek.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.