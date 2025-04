Sea of Thieves, Age of Empires ve Dahası! Steam'de Popüler Oyunlar İndirimle Buluştu

Dijital oyun mağazası Steam'de Xbox Game Studios için yayıncı indirimi etkinliği başladı. Forza Horizon 5'ten Sea of Thives'a, Halo: The Master Chief Collection'dan Ori and the Blind Forest: Definitive Edition'a kadar birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren oyunlar!

Steam'de Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi Başladı

Forza Horizon 5, kampanya kapsamında 32.78 dolardan 16.39 dolara kadar düştü. Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition da büyük bir indirimle 26.99 dolardan 13.49 dolara indi. Sea of Thieves: 2025 Edition ise 27.99 dolarlık eski fiyatından 13.99 dolara çekilerek oyuncuların karşısına çıktı.

Öte yandan Grounded 39.99 dolar yerine 19.99 dolara satılıyorken, Age of Empires 4: Anniversary Edition ise 19.99 dolardan 7.99 dolara düştü.

Steam'de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar (-50%) Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition 26.99 dolar 13.49 dolar (-50%) Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar 13.99 dolar (-50%) Age of Mythology: Retold 22.99 dolar 18.39 dolar (-20%) Halo: The Master Chief Collection 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Grounded 39.99 dolar 19.99 dolar (-50%) Age of Empires 4: Anniversary Edition 19.99 dolar 7.99 dolar (-60%) Quantum Break 39.99 dolar 7.99 dolar (-80%) State of Decay 2: Juggernaut Edition 29.99 dolar 7.49 dolar (-75%) Ori and the Blind Forest: Definitive Edition 19.99 dolar 3.99 dolar (-80%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.