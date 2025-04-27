Sea of Thieves, Age of Empires ve Dahası! Steam'de Popüler Oyunlar İndirimle Buluştu
Steam'de Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi başladı. Böylelikle birçok popüler yapım, düşük fiyatla oyuncuların karşısına çıktı. İşte kampanyaya giren oyunlar!
Dijital oyun mağazası Steam'de Xbox Game Studios için yayıncı indirimi etkinliği başladı. Forza Horizon 5'ten Sea of Thives'a, Halo: The Master Chief Collection'dan Ori and the Blind Forest: Definitive Edition'a kadar birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren oyunlar!
Steam'de Xbox Game Studios Yayıncı İndirimi Başladı
Forza Horizon 5, kampanya kapsamında 32.78 dolardan 16.39 dolara kadar düştü. Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition da büyük bir indirimle 26.99 dolardan 13.49 dolara indi. Sea of Thieves: 2025 Edition ise 27.99 dolarlık eski fiyatından 13.99 dolara çekilerek oyuncuların karşısına çıktı.
Öte yandan Grounded 39.99 dolar yerine 19.99 dolara satılıyorken, Age of Empires 4: Anniversary Edition ise 19.99 dolardan 7.99 dolara düştü.
Steam'de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar (-50%)
|Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
|26.99 dolar
|13.49 dolar (-50%)
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|27.99 dolar
|13.99 dolar (-50%)
|Age of Mythology: Retold
|22.99 dolar
|18.39 dolar (-20%)
|Halo: The Master Chief Collection
|39.99 dolar
|9.99 dolar (-75%)
|Grounded
|39.99 dolar
|19.99 dolar (-50%)
|Age of Empires 4: Anniversary Edition
|19.99 dolar
|7.99 dolar (-60%)
|Quantum Break
|39.99 dolar
|7.99 dolar (-80%)
|State of Decay 2: Juggernaut Edition
|29.99 dolar
|7.49 dolar (-75%)
|Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
|19.99 dolar
|3.99 dolar (-80%)
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