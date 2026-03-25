Bu Akıllı Saatler, Güne Çok Hızlı Başlatacak! Büyük Yenilikler Yolda

Giyilebilir cihazlara yoğunlaşanan Garmin, Instinct serisi akıllı saat modelleri için yeni bir beta güncellemesi yayınladı. AMOLED, Solar, Crossover ve E sürümleri için yayınlanan son güncelleme, güne çok hızlı başlamanıza yardımcı olacak bir özellik de dahil olmak üzere birçok önemli yenilik içeriyor.

Garmin Instinct Güncellemesi Hangi Özellikleri Getirecek?

Garmin tarafından yayınlanan 14.05 beta güncellemesinin öne çıkan yeniliklerinden ilki, sabah raporlarının daha kolay erişilebilir hâle gelmesi. Bu özellik, günün ilk ışıklarında kısa bir özet elde etmenizi sağlıyor. Bilmeyenler için bu rapor, gecenin nasıl geçtiğini size detaylı olarak gösteriyor.

Mevcut fiziksel durumunuzdan hareketle antrenmanlara ne kadar hazır olduğunuz hakkında da önemli bilgiler elde edebiliyorsunuz. Yeni güncelleme, sunulan detayları incelemeyi de oldukça kolay hâle getirecek. Aralarında hızlıca geçiş yaparak doğrudan öğrenmek istediğiniz bilgilere gidebileceksiniz. Böylece zamandan da tasarruf edebileceksiniz.

Bu güncelleme ile ayrıca fiziksel durumunuza göre sizi yönlendirecek bir özellik gelecek. Özellikle yoğun antrenmanlar yapıyorsanız çok seveceğiniz bu özellik, size vücuttan gelen sinyalleri göz önünde bulundurularak ne kadar toparlanma süresine ihtiyaç duyduğunuzu gösterecek. Böylelikle siz de daha ağır bir egzersize başlamadan önce ne kadar dinlenmeniz gerektiğini bileceksiniz.

Garmin'in Yeni Özellikleri Ne Zaman Sunulacak?

Garmin, yeni özellikleri şu an beta programında yer alan kullanıcılarla test ediyor. Daha önceki güncelleme sıklığı göz önünde bulundurulduğunda tüm bu özellikleri içeren yeni güncellemenin de Nisan ayının ortasına doğru kullanıcılarla buluşturulabileceği söylenebilir. Elbette ki konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Garmin Instinct 3 Serisinin Özellikleri Neler?

Ekran: AMOLED / Solar

Boyut: 45 mm ve 50 mm

Dayanıklılık: MIL-STD-810 (Isı ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı)

Suya Karşı Dayanıklılık: 100 metreye kadar

Fener: Tüm modellerde mevcut

Sağlık Özellikleri: Kandaki oksijen ve kalp atış hızı ölçümleri, uyku analizi, kadın sağlığı takibi

Instinct 3 Serisinin Ekran Özellikleri Neler?

Instinct 3 serisi, AMOLED ve Solar ekran seçenekleri ile geliyor. AMOLED ekranlı sürümü, derin siyahlar ve pil ömrü açısından kullanıcıların beklentilerini karşılayacak seviyede olsa da Solar, güneş enerjisi ile bir aydan daha uzun bir süre akıllı saati kullanmanıza olanak tanıyor.

Instinct 3 Serisinin Pil Ömrü Ne Kadar?

Instinct 3 akıllı saat modellerinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak pil ömrü de değişiklik gösteriyor. Solar ekranlı sürümü tercih ederseniz 40 güne kadar pil ömrü elde edebiliyorsunuz. Seçiminiz eğer AMOLED ekrandan yana olursa 18 güne kadar kullanım süresine sahip oluyorsunuz. Sürekli açık ekranda ise bu süre 7 güne kadar düşüyor.

Instinct 3 Serisi Suya Dayanıklı mı?

Cihazlar, 100 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor. Bu da gün içinde yaşanabilecek su kazaları hakkında endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. Öte yandan akıllı saat, MIL-STD 810 sertifikasına sahip. Bu, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık da dahil olmak üzere çok zorlu kouşllarda bile cihazın çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Garmin Instinct 3 Serisinin Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm): 28 bin 620 TL

Garmin Instinct 3 AMOLED (50 mm): 31 bin 860 TL

Garmin Instinct 3 Solar - Tactical (50 mm): 35 bin 100 TL

Garmin Instinct 3 Solar - Tactical (45 mm): 31 bin 860 TL

Garmin Instinct 3 Solar (45 mm): 27 bin 540 TL

Garmin Instinct 3 Solar (50 mm): 28 bin 620 TL

Editörün Yorumu

Sabah raporlarının çok daha işlevsel ve kolay erişilebilir hâle getirilmesi sayesinde Instinct 3 serisinin kullanıcıları oldukça önemli bir avantaj elde edecek. Öte yandan yoğun bir antrenmana başlamadan önce vücudumuzun toparlanması için ne kadar süreye ihtiyacımız olduğunu öğrenebilecek olmamızı da önemli bir avantaj olarak görüyorum. Bu yeni özellikler sayesinde güne çok daha hızlı başlayabilecek ve antrenmanlarınızı daha doğru planla yürütebileceksiniz.