Steam'de Yaratık Toplama Festivali Başladı! %90'a Varan İndirim

Steam'de başlayan Yaratık Toplama Festivali kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de Yaratık Toplama Festivali isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition, Slime Rancher, World of Final Fantasy, Creatura, Nexomon: Extinction ve daha pek çok oyun bulunuyor.

19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. YayıncılığınıBANDAI NAMCO Entertainment'in üstlendiği oyunun fiyatı 24,99 dolardan (969 TL) 2,49 dolara (96 TL) düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Nexomon: Extinction 10,49 dolardan (407 TL) 1,04 dolara (40 TL) düştü. Creatura yüzde 90 indirime girerek 14,99 dolar (581 TL) yerine 1,49 dolara (57 TL) satılmaya başlandı.

Yüzde 75 oranında indirime giren Monster Sanctuary Deluxe Edition'In fiyatı 14,99 dolardan 3,74 dolara (145 TL) düştü. Bugsnax yüzde 60 indirim ile 12,49 dolar (484 TL) yerine 4,99 dolara (193 TL) satılıyor.

Steam'de Yaratık Toplama Festivali'nde İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition 24,99 dolar 2,49 dolar %90
Digimon World: Next Order 32,99 dolar 5,27 dolar %84
Nexomon: Extinction 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Creatura 14,99 dolar 1,49 dolar %90
Tinykin 12,49 dolar 2,49 dolar %80
Monster Sanctuary Deluxe Edition 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Slime Rancher 8,99 dolar 2,24 dolar %75
Temtem 22,49 dolar 6,74 dolar %70
World of Final Fantasy 19,99 dolar 7,99 dolar %60
Nuumonsters 14,99 dolar 3,74 dolar %75
Paleo Pines 29,99 dolar 11,99 dolar %60
Anode Heart 9,29 dolar 3,71 dolar %60
Abomi Nation 7,99 dolar 1,99 dolar %75
Wandering Pet Garden 2,99 dolar 74 sent %75
Palworld 14,99 dolar 11,24 dolar %25

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