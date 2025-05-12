PC'deki Efsane Oyun Konsollara Geliyor! (Video)

SEGA, konsol oyuncularını sevindirecek bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre PC'deki efsane oyun Virtua Fighter 5 R.E.V.O. konsollara da gelecek. Konsol sürümüne dair heyecan verici bilgiler de paylaşıldı.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Konsollara Geliyor

Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 27 Ocak 2025 tarihinde yalnızca PC platformu için satışa sunulmuştu. Popüler oyun yakında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 üzerinden de oynanabilecek.

Oyunun konsollara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı ancak bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. konsol sürümüyle birlikte çapraz platform desteğine kavuşacak. PC sürümündeki rollback netcode özelliği konsol sürümünde de yer alacak. Bu özellik, maçlarda daha akıcı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre konsol sürümü basit bir uyarlama olmayacak. Ayrıca oyuna yakında daha fazla içerik eklenecek. Paylaşılan bilgiler bunlarla sınrlı. Oyun şu anda Steam'de 17,99 dolar (697 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Konsol sürümünün ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4 GB veya AMD Radeon RX 570, 4 GB or Intel Arc A380 6 GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-7600, 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300X, 3.4 GHz gerekiyor.