Steam Yıl Özeti Yayımlandı: Nasıl Bakılır?

Yılın özeti akımının bir örneği de Steam'den geldi. Kullanıcıların 2022 yılı içerisinde oyunlarda geçirdikleri zamanı görebilecekleri Steam Replay, 26 Aralık itibarıyla erişilebilir durumda.

Yıl içerisinde oynadığınız oyunların dağılım olarak yüzdesi ve oynama saatine ulaşabildiğiniz Steam Replay'de aynı zamanda başarımlar da yer alıyor.

Steam Replay'e Nasıl Bakılır?

Steam Replay'inizi görmek için buraya tıklayarak platformun hazırladığı özel siteye erişebilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaptığınız takdirde yıl içerisinde Steam'deki aktivitenizi görebilir hale geleceksiniz.

Detaylı bir analize sahip olan Steam Replay'de oyun türleri dağılımı, en uzun oynama serisi, yeni yayınlanan ve yakın zamandaki favorilerin listesi gibi detaylı veriler yer alıyor.

Aynı zamanda dilediğiniz takdirde sayfanın sağ üstünde yer alan bağlantı paylaşımı bölümünden Steam Replay'inizi istediğiniz kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Steam, aktif sosyal medya kullanıcıları için hazır kırpılmış görseller dahi hazırlamış!

Bu sene sizin en çok oynadığınız oyun hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.