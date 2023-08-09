Ubisoft 5 Adet Assassin's Creed Oyununu Ücretsiz Sunuyor: Elinizi Çabuk Tutun!
Ubisoft, yeni bir etkinlik kapsamında 5 adet Assassin's Creed oyununu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. İşte detaylar!
Son dönemde bir dizi oyun gerek kalıcı gerek kısa süreli ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. Bu bağlamda yeni bir kampanya da Ubisoft'tan geldi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 5 adet Assassin's Creed oyunu 10-14 Ağustos tarihleri arasında çeşitli platformlarda oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.
Şirkete göre PC, Xbox ve PlayStation için farklı oyun seçenekleri olacak. Örneğin Windows'ta Ubisoft Connect, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla'yı sunarken, Epic Games Store yalnızca Valhalla'yı sunacak.
Xbox Live Gold üyeleri için Xbox konsolları 5 oyunu da içerecek. Diğer tarafta ise Valhalla tüm PlayStation kullanıcıları için mevcut olurken, PlayStation Plus Extra üyeleri ise 5 oyunun tamamına sahip olacak.
Ubisoft Ücretsiz Assassin's Creed Oyunları
PC
- Ubisoft Connect - Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla
- Epic Games Store - Assassin's Creed Valhalla
Xbox
- Xbox Live Gold - Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag ve Valhalla
PlayStation
- Tüm PS4 ve PS5 sahipleri - Assassin's Creed Valhalla
- PlayStation Plus Extra - Assassin's Creed II, Brotherhood, Black Flag, Revelations ve Valhalla
Ubisoft+ Abonelik Fiyatı İndirime Girdi: Bu Fırsat Kaçmaz!
Bir kampanya kapsamında Ubisoft+ abonelik fiyatı önemli ölçüde düştü. Peki, kütüphanede bulunan oyunları ek ücret ödemeye gerek kalmadan oynayabileceğiniz abonelik hizmetinin fiyatı ne kadar oldu? Piyasaya sürdüğü oyunlarla tüm dünyada büyük bir popülerlik elde eden Ubisoft tarafından kullanıma sunulan Ubisoft+ isimli abonelik hizmeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Etkinlik süresince her oyunun standart versiyonunu deneyebileceksiniz. Tam oyunu satın almayı dilerseniz, ücretsiz süre boyuncaki tüm ilerlemeleriniz aktarılabilecek.
YORUMLAR