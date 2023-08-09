Ubisoft 5 Adet Assassin's Creed Oyununu Ücretsiz Sunuyor: Elinizi Çabuk Tutun!

Son dönemde bir dizi oyun gerek kalıcı gerek kısa süreli ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. Bu bağlamda yeni bir kampanya da Ubisoft'tan geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 5 adet Assassin's Creed oyunu 10-14 Ağustos tarihleri arasında çeşitli platformlarda oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Şirkete göre PC, Xbox ve PlayStation için farklı oyun seçenekleri olacak. Örneğin Windows'ta Ubisoft Connect, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla'yı sunarken, Epic Games Store yalnızca Valhalla'yı sunacak.

Xbox Live Gold üyeleri için Xbox konsolları 5 oyunu da içerecek. Diğer tarafta ise Valhalla tüm PlayStation kullanıcıları için mevcut olurken, PlayStation Plus Extra üyeleri ise 5 oyunun tamamına sahip olacak.

Ubisoft Ücretsiz Assassin's Creed Oyunları

PC

Ubisoft Connect - Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla

- Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla Epic Games Store - Assassin's Creed Valhalla

Xbox

Xbox Live Gold - Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag ve Valhalla

PlayStation

Tüm PS4 ve PS5 sahipleri - Assassin's Creed Valhalla

- Assassin's Creed Valhalla PlayStation Plus Extra - Assassin's Creed II, Brotherhood, Black Flag, Revelations ve Valhalla

Etkinlik süresince her oyunun standart versiyonunu deneyebileceksiniz. Tam oyunu satın almayı dilerseniz, ücretsiz süre boyuncaki tüm ilerlemeleriniz aktarılabilecek.