Dizel Geri Dönüyor: Peugeot ve Opel’den Ters Köşe!

Avrupa’da elektrikli otomobil modasındaki yükseliş ile birlikte komiteler dizel motorların tamamen sahneden çekileceğini konuşuyordu. Ancak son gelişmeler bu algıyı tamamen tersine çevirecek türden. Zira özellikle kompakt sınıf ve hafif ticari segmentte talebin beklenen hızda elektrikliye kaymaması, üreticileri yeniden dizel kartını oynamaya itti. Peugeot ve Opel cephesinden gelen hamleler içten yanmalı motorların henüz tamamen oyundan düşmediğini gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa'da Dizel Otomobiller Yeniden Revaçta! Türkiye'yi Etkiler Mi?

Stellantis Grubu son dönemlerde ilginç politikalar ile sürekli gündeme geliyor. Bu kapsamda elektrikli otomobillere ağırlık verdiği yönünde haberler çıkan Stellantis devam eden süreçte Avrupa Birliği kararlarına da oldukça ters düşen bir açıklama yaptı. Zira dizel otomobillere tamamen bitirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği'ne karşı Stellantis Grubu dizel otomobil üretimlerine ağırlık vermeye başladı.

Bu kapsamda açıklanan üretim planlamalarında dizel üniteli Peugeot, Opel, Citroen modellerine ciddi oranda ağırlık verdiği görülen Stellantis'in gelecekteki kısa vadeli süreç için de olsa dizel motorları piyasadan çekmemeye kararlı diyebiliriz. Bu noktada dizel motora ağırlık verilen modeller arasında hafif ticari ve binek otomobiller göze çarpıyor. Stellantis aldığı kararla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalarda markanın elektrikli otomobil satışlarındaki düşüklüğü dikkate aldığı, pazardaki kullanıcıların isteklerine eğildiği ve bu kapsamda dizel otomobil üretimine yeniden ağırlık verdiği bildirildi. Ayrıca bunlara ek olarak Çinli üreticilerin ağırlıklı olarak elektrikli ve plug-in hibrit segmentte rekabet etmesi dizel tarafında Avrupa markalarına bir boş alan da bırakıyor. Bu da kısa vade için de olsa markaların elektrikli otomobil tarafındaki düşük karlılığını tolere etmek için bir şans sunuyor.

Türkiye pazarında ise tablo biraz daha farklı. Zira Türkiye'de dizel motorlar özellikle uzun yol yapan kullanıcılar ve ticari araç segmenti için hala en güçlü seçenek olmaya devam ediyor. Peugeot ve Opel’in Avrupa’da dizel üretim hacmini artırması Türkiye’ye daha fazla dizel versiyon gelme ihtimalini de beraberinde getirebilir. Öte yandan elektrikli araç fiyatlarının vergi ve kur etkisi nedeniyle yüksek seyretmesi dizeli ekonomik açıdan hala rekabetçi bir seçenek haline getiriyor.

Bu nedenle Avrupa’daki dizel hamlesi doğrudan Türkiye’ye yönelik olmasa da önümüzdeki dönemde yetkili satıcılarda dizel seçeneklerin yeniden daha da görünür hale gelmesi şaşırtıcı olmayabilir. Buna en büyük örneği de Renault Grubu üzerinden verebiliriz. Zira dünyanın en çok sevilen dizel motorlarından 1.5 dCi üniteye sahip olan marka son dönemlerde LPG'li modellerini ön plana çıkartmayı tercih ediyordu. Bunun en büyük örneği de dün Türkiye'de satışa sunulan Dacia Sandero Stepway modeli.

Devam eden süreçte Renault Grubu'da dizel üniteleri tekrardan sahaya indirebilir. Zira Clio, Sandero gibi otomobillerin en ço tercih edilen üniteleri aslında dizel versiyonları idi ancak son nesillerinde hiçbir şekilde dizel seçeneğini göremiyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...