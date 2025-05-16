Türkçe Destekli Stellar Blade'in PC Fiyatı Cep Yakıyor

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Stellar Blade'in PC sürümü ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyat etiketi ve sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, oyunu bilgisayarda oynamak için ne kadar ödemek gerekiyor?

Stellar Blade PC Fiyatı

Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Complete olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm 59,99 dolar (2.329 TL) fiyat etiketine sahip. Complete isimli sürüm için 79,99 dolar (3.106 TL) fiyat beilrlendi.

Stellar Blade Çıkış Tarihi

Stellar Blade'in PC sürümü 11 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayar oyuncuları oyunu Steam üzerinden satın alıp oynayabilecek. PC sürümünde NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, ultra geniş ekran desteği ve DualSense desteği olacak.

Stellar Blade PC Fragmanı

Stellar Blade Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

1080p Ayarlar: Düşük

Düşük Hedeflenen FPS: 60 FPS

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-7600k Processor / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-7600k Processor / AMD Ryzen 5 1600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Stellar Blade Önerilen Sistem Gereksinimleri