Türkçe Destekli Stellar Blade'in PC Fiyatı Cep Yakıyor
Stellar Blade'in PC sürümü ön siparişe açıldı. Peki, Türkçe desteğine sahip Stellar Blade'i bilgisayarda oynamak için ne kadar ödemek gerekiyor?
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Stellar Blade'in PC sürümü ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyat etiketi ve sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, oyunu bilgisayarda oynamak için ne kadar ödemek gerekiyor?
Stellar Blade PC Fiyatı
Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Complete olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm 59,99 dolar (2.329 TL) fiyat etiketine sahip. Complete isimli sürüm için 79,99 dolar (3.106 TL) fiyat beilrlendi.
Stellar Blade Çıkış Tarihi
Stellar Blade'in PC sürümü 11 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Bilgisayar oyuncuları oyunu Steam üzerinden satın alıp oynayabilecek. PC sürümünde NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, ultra geniş ekran desteği ve DualSense desteği olacak.
Stellar Blade PC Fragmanı
Stellar Blade Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- Ayarlar: Düşük
- Hedeflenen FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600k Processor / AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Stellar Blade Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1440p
- Ayarlar: Orta
- Hedeflenen FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 Processor / AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan