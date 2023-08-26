Dünyaca Ünlü Yazar Stephen King, Yapay Zekâ Hakkında Konuştu!

Bilim kurgu ve fantezi türlerinde eserler üreten Amerikalı yazar Stephen King, Atlantik Dergisi'nde yayınlanan bir makalede yapay zekâ hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

75 yaşındaki yazar, günümüzde sıkça kullanılan yapay zekâ araçlarının yaratıcılığının bir kişinin zihinsel yetenekleriyle aynı seviyede olmadığını söyledi.

Ancak yine de yazarın yapay zekâya karşı tutumu diğer yazarlara göre daha ılımlı oldu.

Yapay Zekâya Hayranlık Duyuyor!

Geçtiğimiz günlerde Margaret Atwood ve James Patterson gibi ünlü yazarlar çalışmalarının yapay zekâ şirketleri tarafından izinsiz kullanılması nedeniyle tazminat talep etmişti.

Hollywood’daki diğer yazarlar da yapay zekâya karşı grev başlatmıştı.

Stephen King'in grevler ve yapay zekâ hakkındaki düşünceleri herkes tarafından merak ediliyordu.

King, diğer yazarların aksine yapay zekâya hayranlıkla baktığını ve programcıların yapay zekâyı öğretmek için kendi yazılımını kullanmasını yasaklamanın anlamsız olduğunu söyledi.

Yazar, her ne kadar yapay zekâya karşı çıkmadığını dile getirse de içerikleri eleştirmekten de geri durmadı. Yapay zekânın oluşturduğu içeriklerin ilk bakışta göze iyi geldiğini ancak yakından incelendiğinde pek de iyi olmadığını söyledi.

İşte Stephen King'in yapay zekâ hakkındaki düşüncelerinden kısa bir kesit:

"Yaratıcılık bilinç olmadan gerçekleşemez ve şu anda bazı yapay zekâların gerçekten bilinçli olduğuna dair iddialar var. Eğer bu şimdi ya da gelecekte doğruysa, o zaman yaratıcılık mümkün olabilir. Bu olasılığa dehşet verici bir hayranlıkla bakıyorum. Hikâyelerimin bilgisayarlara öğretilmesini (eğer kelime buysa) yasaklar mıydım? Yapabilseydim bile yapmazdım. Akıntının gelmesini yasaklayan Kral Canute gibi de olabilirdim, buharlı dokuma tezgâhını parçalara ayırarak endüstriyel ilerlemeyi durdurmaya çalışan bir Luddite de. Bu beni sinirlendiriyor mu? Bölgeme tecavüz edildiğini hissediyor muyum? Henüz değil, muhtemelen oldukça ileri bir yaşa ulaştığım için."

Peki siz de Stephen King'in düşüncelerine katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.