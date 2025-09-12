Stoklar Eridi, Akıllı Telefon Üretimi Hızlandı: İşte Rakamlar!

Akıllı telefon üreticilerinin ellerinde biriken stokların erimeye başlaması sonrasında üretim tekrardan ivme kazandı. TrendForce’un verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde küresel telefon üretimi 300 milyon adede ulaştı. Bu rakam, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,8 artış anlamına geliyor.

İlk 6 Telefon Üreticisi Pazarın Yüzde 80’ini Elinde Tutuyor

Stokların eritilmesinde Çin’de orta ve giriş segment cihazlara yönelik yürütülen sübvansiyon programının etkisi büyük. Bu program, yerel markaların üretim rakamlarını da yukarı taşıdı. Ancak küresel pazarın ilk iki sırası hâlâ Çin dışındaki markalara ait.

Samsung, çeyrekte 58 milyon adet üretimle birinci sıradaki yerini korudu. Bu rakam, yeni amiral gemilerinin ilk satış ivmesinin ardından beklenen bir yavaşlamayla önceki çeyreğe göre yüzde 5 düşüşe işaret ediyor.

Apple da benzer bir tablo sergiledi. Şirket 46 milyon iPhone üreterek çeyrek bazında yüzde 9 düşüş yaşadı. Buna karşın geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 4 artış görüldü. TrendForce, bu yükselişte iPhone 16e modeline yönelik güçlü talebin ve Apple’ın Mayıs ayında Çin’de yaptığı fiyat indirimlerinin, yerel sübvansiyonlarla birleşmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Üçüncü sıradaki Xiaomi (Redmi ve Poco dahil) 42 milyon adet üretim gerçekleştirdi. Şirket, Çin’deki teşviklerin yanı sıra Güney Amerika ve Afrika’daki genişlemeden de fayda sağladı. Oppo (OnePlus ve Realme ile birlikte) 37 milyon adetle dikkat çekici bir geri dönüş yaptı. Zayıf geçen ilk çeyreğin ardından yüzde 35’lik artış kaydetti.

Transsion (Tecno, Infinix, itel) ise yılın zayıf başlangıcını telafi ederek çeyrek bazında yüzde 33 artışla 27 milyon adet üretim gerçekleştirdi. Vivo (iQOO dahil) da üretimini yüzde 8 artırarak toplamda 26 milyon adede ulaştı. 2025’in ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarının yüzde 80’ini ilk 6 üretici oluşturdu.