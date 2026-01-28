Online Oyunlarda Büyük Değişim Yolda Olabilir! İlk Hedefe Ulaşıldı

Oyunların çevrim içi desteğinin kesilmesinin oyuncuların boşuna para harcamasına neden olduğu görüşünü savunan Stop Killing Games hareketi, önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. İlk olarak yayıncılar tarafından sonlandırılan çevrim içi oyun hizmetlerini listeyen Ross Scott tarafından başlatılan, kısa süre içinde yoğun ilgi görüp yaygınlaşan bu hareket için yakında somut adımlar atılabilir.

Stop Killing Games Hareketi Amacına Ulaşabilir

Stop Killing Games hareketinin arkasındaki ekibin Stop Destroying Videogames girişimi, 1,29 milyon imza topladı. Bu sayı, Avrupa Komisyonu'nun oyuncuların talebini dikkate almasının zorunlu hâle geldiği anlamına geliyor. Bu girişimin odak noktasında oyuna verilen desteğin kesilse dahi oyunun çalışabilir durumda kalmasını sağlama amacı bulunuyor.

Normalde çeşitli dijital oyun platformlarından satın aldığınız oyunlar sonsuza kadar kütüphanenizde kalır. Yayıncının bunu sizden geri alması mümkün olmaz ancak çevrim içi oyunlarda bu durum biraz farklı işliyor. Oyuncuların satın aldığı oyunlar sunucular kapatıldığında harcanan para da boşa harcanmış oluyor. Oyuncular hiçbir şekilde oyuna erişemiyor.

Girişimin arkasındaki isimler de tam olarak bunu önlemek istiyor. Parası verilerek alınan oyunların yayıncıların aldığı karardan etkilenmemesi hedefleniyor. AB'nin kuralları gereği elde edilen başarıdan sonra süreç Stop Killing Games hareketinin lehine bir şekilde işlemeye başlayacak. Avrupa Komisyonu artık sunulan dilekçeyi inlemek ve 6 ay içinde resmî yanıt vermek zorunda.

Avrupa Komisyonu üyeleri, bu süre zarfında hareketin temsilcileri ile bir araya gelecek. Avrupa Parlamentosu'nda konu ile ilgili bir açık oturum düzenlenecek. Girişimin başarılı olması hâlinde hareketin arkasındaki isimlerin tüm istekleri yerine getirilebilir. Şu anda sunucuları kapatılan oyunlar için oyunculara geri ödeme yapılması gibi talepler bulunuyor. Bunun yerine çevrim dışı mod ya da üçüncü taraf sunucular üzerinden oynama gibi imkânların sağlanması da gerekebilir.