PS4'ten Vazgeçme Zamanı Geldi! Sony Mesaj Göndermeye Başladı

Sony, PlayStation 4'te (PS4) kalmaya devam eden kullanıcılara yönelik bir mesaj iletti. PlayStation Direct üzerinden gönderilen mesajda hâlâ PS4 kullanan kişilere PlayStation 5 ile birlikte gelen fırsatlara değinildi. Görünüşe bakılacak olursa şirket, PS4'ü geride bırakmanın zamanı geldiğini düşünüyor.

PlayStation 4 Dönemi Yavaş Yavaş Kapanıyor

Ortaya çıkan görüntülere göre Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına gönderdiği mesajda PlayStation 5'teki fırsatları ön plana çıkararak onları yeni konsola geçiş yapmaya teşvik etti. Bunun için en önemli kozu ise 2026 yılında PlayStation 5'e gelecek büyük oyunlar oldu. Hatta bu oyunların ismini açıkça sıraladı.

Şirketin gönderdiği mesajda Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei ve Arc Raiders oyunlarla ilgileniyor olsun ister 007 First Light, Nioh 3, Saros ve daha pek çok oyun da dahil olmak üzere 2026 yılının en çok beklenen oyunları bekliyor olsun, tüm PlayStation 4 kullanıcılarını PlayStation 5'e geçmeye yönlendirdi.

Şirketin bu mesajla yavaş yavaş vazgeçilmeye başlanan oyun konsolundan oyuncuları uzaklaştırıp onları yeni konsola çekmek istediği düşünülüyor. Hatırlayacak olursanız Ekim 2025'te de bazı PlayStation 4 oyunlarında belirli PSN (PlayStation Network) özelliklerinin 2026'da devre dışı bırakılacağı açıklanmıştı. Kaldı ki şu anda tüm gözler PlayStation 6'ya çevrilmiş durumda.

Bu oyun konsolunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği şu anlık soru işareti olarak kalmaya devam ediyor ancak söylentilere göre 2026'nın sonuna doğru veya 2027 yılında çıkması muhtemel. PlayStation 6 çıktıktan sonraysa PlayStation 4'ün pazardaki yerini hızla kaybedeceği öngörülüyor.