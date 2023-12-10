Stranger Things 5. Sezon Geliyor: Tarih Verildi!

Netflix'in bilim kurgu dizisi Stranger Things'in final sezonu için çalışmalara 2025 yılında devam edilecek. Hollywood grevlerinin tamamen sona ermesiyle birlikte yapım şirketleri tekrar işe koyulacak. Çekimlerin planlamasına göre Stranger Things, ocak ayının başlarında tekrar çalışmaya başlayacak.

Kaynaklara göre yeni yılıın hemen ardından 5 Ocak ile 8 Ocak arasındaki tarihlerde dizi, çekimlere geri dönecek. Bu tarihe kadar seneryonun okumalarının birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor ve kadronun şu anda Atlanta, Georgia'da olduğu söyleniyor. SAG-AFTRA stüdyolarla geçici bir anlaşma sağladıktan sonra kasım ayının ortalarında, David Harbour'ın önümüzdeki hafta sonu Atlanta'ya gönderileceği belirtildi.

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Stranger Things, Kameralar Önünde Final Sezonu İçin Hazır

WGA grevi mayıs ayında başladığında Stranger Things, yapıma ara veren ilk dizilerden biriydi. Bu durumdan Stranger Things, House of the Dragon, Blade dahil olmak üzere birçok yapım etkilendi. O zamanlar, dizi senaritleri Matt ve Ross Duffer, seneryo ekibine açıkça destek verdiklerini belirterek "çekimler başladığında durmaz" dedi. Şu anda, dizinin beşinci ve final sezonunun en erken 2025'te yayınlanması bekleniyor; önceki sezonun ve tüm dizinin kadrosunun geri döneceği söyleniyor. Netflix, aynı zamanda dizinin kadrosunun ilk sezon ile son sezon arasındaki geçen zamandan dolayı nasıl yaşlandığını açıklayacağını da belirtiyor.

Stranger Things hayranları, dizinin final sezonunun çıkışını dört gözle bekleyebilirler. Daha fazla güncelleme ve detay için bizleri takipte kalın!