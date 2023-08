Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından yaratılan dizinin yeni sezonunu beklerken Stranger Things benzeri diziler izleyerek keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hazırladığımız listede 2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve bu zamana kadar birçok ödüle layık görülen dizinin başarılı alternatifleri yer alıyor.

Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından yaratılan Stranger Things'in 5. sezonu, çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor. Yeni sezon yayımlanana kadar Stranger Things tarzı dizileri izlemeye başlayabilirsiniz.

Stranger Things Benzeri Diziler listesi

Dark

The OA

Silverpoint

The Society

Outer Range

Paper Girls

I Am Not Okay With This

Black Spot

The Umbrella Academy

Locke & Key

Stranger Things gibi diziler listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dark

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel ve dahası

Stranger Things alternatifi diziler listesinin ilk sırasında Dark bulunuyor. Dizide kasabada bir çocuk kaybolur. Bunun üzerine üç nesli kapsayan gizem gün yüzüne çıkar. IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Dark, 2017 yılında yayımlanmaya başladı ve 2020'de sona erdi.

The OA

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Emory Cohen ve dahası

Prairie Johnson isimli bir kadın, kaybolduktan yıllar sonra gizemli yetenekler ile birlikte geri döner. Johnson, gizli görevi yerine getirmek için ekip kurar. 2016 ile 2019 yılları arasında yayımlanan dizi toplamda 2 sezondan oluşuyor. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Silverpoint

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Oyuncular: Oliver Cunliffe, Krish Misra, Aoife Hughes ve dahası

1997 yılında Silverpoint isimli ormanda dört çocuk kaybolur. Bir grup genç, yıllar sonra ormanda neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Bilim kurgu ve gizem ögelerine sahip olan dizide 2 sezon bulunuyor.

The Society

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy ve dahası

Kasabadaki insanlar gizemli şekilde kaybolur. Bunun üzerine bir grup genç, hayatta kalabilmek için topluluk kurar. Christopher Keyser tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.

Outer Range

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor ve dahası

Amazon Prime dizileri arasında yer alan Outer Range, ilginç bir gizem keşfeden Royal Abbott isimli çiftlik sahibinin hikâyesini konu alıyor. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm yer alıyor.

Paper Girls

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky ve dahası

Stephany Folsom tarafından yaratılan Paper Girls, zamanda yolculuk yapan dört arkadaşın hikâyesini konu alıyor. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut. Diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

I Am Not Okay With This

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Kathleen Rose Perkins ve dahası

I Am Not Okay With This, süpür güçlerini kontrol etmeye çalışan Syd isimli gencin hikâyesini konu alıyor. Charles Forsman'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan dizinin ilk sezonunda 7 bölüm bulunuyor.

Black Spot

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Suliane Brahim, Hubert Delattre, Laurent Capelluto ve dahası

Black Spot (Zone Blanche) isimli dizide bir dedektif ve savcı, ormanın yakınlarında bulunan kasabada işlenen cinayetleri araştırıyor. 2017-2019 yılları arasında yayımlanan dizide iki sezon bulunuyor.

The Umbrella Academy

IMDb Puanı : 7,9

: 7,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda ve dahası

Sıra dışı yeteneklere sahip olan kardeşler, babaları hayatını kaybettikten sonra bir araya gelir. Kardeşler, insanlığı bekleyen bir tehdidi gün yüzüne çıkarır. Steve Blackman tarafından yaratılan dizi, aynı isimli çizgi romandan uyarlandı.

Locke & Key

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones ve dahası

Anneleriyle beraber yeni bir eve taşınan üç kardeş, güçleri ve gizemleri ortaya çıkaran sihirli anahtarlar keşfeder. Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Locke & Key, 2020 ile 2022 yılları arasında yayımlandı. 3 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu rehberde Stranger Things benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Stranter Things alternatifi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.