Stranger Things Hayranlarına Kötü Haber! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Stranger Things'in yıllardır beklenen beşinci sezonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte tepki gören gelişmeye dair detaylar!
İlk olarak 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Stranger Things'in dördüncü sezonu 2022 yılında izleyiciler ile buluştu. Dizinin hayranları tarafından yıllardır beklenen beşinci sezon ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre sezonun tamamı aynı gün izlenemeyecek.
Stranger Stranger'in 5. Sezonuna Dair Üzücü Gelişme
What's New on Netflix web sitesinde yer alan habere göre Stranger Things'in 5. sezonu ikiye bölünecek. Dizinin bazı bölümleri ekim ayında, geriye kalan bölümler ise kasım ayında izleyiciler ile buluşacak. Beşinci sezon aynı zamanda final olacak.
Netflix'in konuya dair henüz resmî açıklama yapmadı ancak şirket dördüncü sezonu da ikiye bölerek yayınlamıştı. Dördüncü sezondaki ilk yedi bölüm 27 Mayıs 2022'de son iki bölüm ise 1 Temmuz 2022'de ekranlara gelmişti. Şirketin bu stratejisi, söz konusu iddiayı güçlendiriyor.
Geçtiğimiz hafta beşinci sezonun 27 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacağına yönelik bir söylentinin ortaya atıldığını da belirtelim.
Stranger Things 5. Sezon Türkçe Fragman
Stranger Things 5. Sezon Oyuncuları ve Karakterleri
- Milly Bobby Brown (Eleven)
- Winona Ryder (Joyce Byers)
- Noah Schnapp (Will Byers)
- David Harbour (Jim Hopper)
- Brett Gelman (Murray Bauman)
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
- Eduardo Franco (Argyle)
- Priah Ferguson (Erica Sinclair)
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
- Jamie Campbell Bower (Vecna)
- Paul Reiser (Dr. Sam Owens)
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
- Joe Keery (Steve Harrington)
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
- Sadie Sink (Max Mayfield)
- Maya Hawke (Robin Buckley)
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