Xiaomi'den Dev Ekranlı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü Olacak

Xiaomi Pad 9 Pro Max'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Xiaomi, 7 Eylül'de tanıtacağı tabletinin bazı önemli özelliklerini lansman öncesinde paylaştı. Peki Xiaomi Pad 9 Pro Max kullanıcılara tam olarak neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Pad 9 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 13,3 inç

Ekran türü: LCD

İşlemci: Xring O3

CPU yapısı: 10 çekirdekli büyük çekirdek

Maksimum saat hızı: 4,35 GHz

GPU: 16 çekirdekli G2-Ultra NX

Grafik performans artışı: Yüzde 85

Güç tüketimi azalışı: Yüzde 64

İşletim sistemi: HyperOS 4

RAM: 16 GB

Depolama seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

Batarya: 10.000 mAh üzeri

Kablolu şarj: 120W

Ağırlık: Yaklaşık 650 gram

Xiaomi Pad 9 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te 13,3 inç boyutlarında LCD bir ekran mevcut olacak. Tablet özellikle büyük ekran seven kullanıcılara hitap edecek diyebiliriz. Maalesef şu anda yenileme hızı ve çözünürlük gibi detaylar paylaşılmadı. Ancak ürünün üst segmente hitap edeceğini düşünürsek 144Hz yenileme hızlarını ve 2136 x 3200 piksel çözünürlüğü desteklemesi muhtemel. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya çıkan Xiaomi Pad 8'de bu özelliklere yer verilmişti.

Xiaomi Pad 9 Pro Max İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Tablette markanın kendi üretimi Xring O3 işlemcisi karşımıza çıkacak. 2 adet C1-Ultra (4,35 GHz), 4 adet C1-Premium (3,68 GHz) ve 4 adet C1-Pro (3,15 GHz) çekirdekten oluşan donanım toplamda 10 çekirdekli bir yapıya ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra yonganın AnTuTu V11 puanı 5.228.014 olarak açıklandı. Kısacası üst segment bir işlemci olacak ve oyun performansı gibi konularda kullanıcıları üzmeyecek.

Xiaomi Pad 9 Pro Max RAM ve Depolama Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB dahili depolama seçenekleri bulunacak. Burada karşılaştırma yapacak olursak geçen yılki Pad 8 Pro’da 8/12 GB RAM ile 128/256/512 GB depolama seçenekleri tercih edilmişti. Yeni modelde de bunlara ek olarak daha farklı bellek ve depolama seçenekleri olabilir. Ancak Xiaomi'nin şu anda açıkladığı opsiyonlar sadece bunlardan ibaret.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Batarya Özellikleri Neler?

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te 120W hızında şarj olabilen 10.000 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir pile yer verilecek. Kullanıcılar bu yüksek pil kapasitesi sayesinde gün içinde sürekli şarj cihazı aramak zorunda kalmayacak gibi görünüyor.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi’den henüz Pad 9 Pro Max’in fiyatına dair bir açıklama gelmedi. Ancak Xiaomi Pad 8 Pro’nun ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 31.349 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından büyük ihtimalle 34.999 TL gibi bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Bunun dışında markanın tabletlerini ülkemizde satışa sunduğunu dikkate alırsak yeni modelin de Türkiye’de satışa çıkacağını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 9 Pro Max’in kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Bence ürünün kaderini işlemcisi belirleyecek. Eğer Xring O3 işlemcisi gerçekten üst seviye bir performans sunarsa tablet ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Bunun yanında tasarımının da oldukça şık olduğunu düşünüyorum.