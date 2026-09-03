GTA Tarihinde İlk: GTA 5 İçin Resmi Rol Yapma Sunucusu Duyuruldu

Rockstar Games, GTA tarihinde daha önce görülmemiş bir faaliyette bulundu. Oyun sektörünün önemli ismi, ilk resmî rol yapma sunucusu Nopixel V için yakında testlere başlanacağını açıkladı. Bu ortaklık, ilk olarak geçen yılın Eylül ayında sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Şimdiyse kapalı beta için tarih bilgisi paylaşıldı.

Nopixel V Kapalı Beta Ne Zaman Başlayacak?

Rockstar Games, Nopixel V isimli yeni GTA 5 rol yapma sunucusu için 8 Eylül 2026 tarihini işaret etti. Bu tarihte kapalı beta resmen başlayacak. İlk başta sadece davet edilen oyuncular sunucuya erişebilecek. Bunun için FiveM ve benzeri modlara ihtiyaç olmayacak. Doğrudan Rockstar Games Launcher üzerinden sunucuya katılmak mümkün olacak.

Nopixel V'in GTA Online'dan Farkı Ne Olacak?

Nopixel V ile GTA Online, aynı amaca sahip. İkisi de birden fazla oyuncuyu bir araya getiriyor ama Rockstar Games'in resmî çok oyunculu modu GTA Online'dan farklı olarak sadece soygun ve benzeri görevlerle karakteri geliştirmeye odaklanmıyor. Tam anlamıyla gerçek hayatın bir yansımasını sunuyor.

Yakında tüm oyunculara açılması beklenen Nopixel V'te tıpkı gerçek hayattaki gibi meslekler yapılabilecek. Örneğin polis olabilecek, taksi şoförlüğü yapabilecek, kendi işinizi kurabilecek, doktor veya sağlık görevlisi olabileceksiniz. Diğer oyuncularla ilişkiler kurup aynı gerçek hayatta olduğu gibi birlikte vakit geçirebileceksiniz.

Yeni Nopixel V'in FveM Döneminden Farkı Ne Olacak?

Nopixel V, uzun bir zaman boyunca FiveM adı verilen üçüncü taraf bir çok oyunculu mod üzerinden faaliyet yürüttü. Daha sonra Rockstar Games, FiveM'in arkasındaki geliştirici ekibi (Cfx.re) kendi bünyesine kattı. Bu mod ile kurulan en büyük sunucuyu ise şimdi kendisinin yönetiminde oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sunucu, Rockstar Games çatısı altında baştan aşağı yenilemeden geçti. İleride karşımıza çok kapsamlı bir karakter oluşturma sistemi ile çıkacak. Karakterinizi FiveM döneminde olduğundan çok daha ayrıntılı şekilde oluşturabileceksiniz. Şehre yepyeni binalar eklenecek. Buna otel ve benzerleri de dahil olacak.

Şehrin birçok bölümü yeniden tasarlanacak. Görsel açıdan birçok iyileştirme yapılacak. Oyuncuların para kazanmak için başvurabileceği birçok yöntem olacak. Öte yandan şehirdeki NPC (Oyuncu Olmayan Karakterler) yayalar da çok daha gerçekçi hâle gelecek. Tepkileri gerçek dünyadaki gibi bir deneyime sahip olunmasını sağlayacak.

Nopixel V'in Kapalı Beta Dönemine Özel Hediye Var mı?

Rockstar Games, Nopixel V'in kapalı beta dönemine özel olarak oyunculara para dağıtılacağını açıkladı. 8-30 Eylül 2026 tarihlerinde Twitch üzerinden Nopixel V yayınlarını izleyenler, ödül kazanabilecek. Bunların arasında Burger Shot Tracksuit adlı bir giysi ile 1.500.000 GTA$ (Rockstar Games'in oyun içi para birimi) olacak.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in üst kuruluşu Take-Two Interactive, uzun yıllar boyunca GTA oyunları için geliştirilen modlara karşı bir tutum benimsedi. Özellikle GTA 5 öncesi için geliştirilen modların önüne ciddi engeller koydu. GTA 5 ise şirket açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Şirket, FiveM gibi üçüncü taraf bir modu ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bunu doğru değerlendirmeyi seçti. Aslında ben bunu oldukça mantıklı buluyorum. FiveM sayesinde GTA 5 satışları büyük ölçüde arttı. Satışların önemli bir kısmı PC oyuncularından geliyor. FiveM, en azından PC özelinde GTA Online'ın bile önüne geçebiliyor.

Önce FiveM'in geliştiricilerini ekibine katması, daha sonra bu modla oluşturulan en büyük sunucuyu kendi çatısı altında sunmak üzere harekete geçmesi, bana göre oldukça önemli gelişmeler. Açıkçası ben Rockstar'ın Nopixel V ile sınırlı kalacağını sanmıyorum. GTA 6'da FiveM ekibinin de katkılarıyla ortaya harika şeyler çıkacağı kanaatindeyim.