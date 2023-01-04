Stres Seviyesini Azaltan Yastık Fufuly Tanıtıldı

Yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacak robotlar geliştirmesiyle tanınan Yukai Engineering, stres seviyesini azaltan yastık Fufuly'i tanıttı. Oldukça ilginç bir ürün olan Fufuly'e dair ayrıntılar haberimizde.

Stres Seviyesini Azaltan Yastık Fufuly Neler Sunuyor?

Teknoloji alanında zaman zaman oldukça ilginç ürünler tanıtılabiliyor. Bu ilginç ürünler arasında yer alan Fufuly isimli yastığı göğsünüze ve karnınıza yakın tuttuğunuzda çok hafif şekilde titriyor. Bu, daha yavaş ve derin nefes almanıza yardımcı oluyor.

Daha yavaş ve derin nefes alınması ise stres seviyesinin azalmasını sağlıyor. Tokyo Üniversitesinde yer alan bilim insanları ile beraber geliştirilen ürün, bireyler ve nesneler arasındaki ritmik senkronizasyon üzerine gerçekleştirilen araştırmayı genişletiyor.

Başka birine sarılmak ya da bir evcil hayvanı kucağına almak, stres seviyesinin azalmasına imkân tanır. Sevimli bir görünüme sahip olan Fufuly de buna benzer şekilde çalışıyor. Söz konusu üründe endişenin hızlı şekilde azalmasına yardımcı olabilecek üç farklı mod bulunuyor.

Fufuly isimli yastığın kitlesel fonlama ile 2023 yılında Japonya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürünün, Japonya'nın ardından küresel pazarda da yer alacağı söyleniyor. Yastığın fiyat etiketi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü ürünün ücreti henüz bilinmiyor.

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