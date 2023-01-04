Klozete Komut Vererek Akıllı Cihazları Yönetmek Mümkün Oluyor
Klozete komut verme teknolojisi ile birlikte evlerdeki tüm akıllı cihazları yönetebilmek mümkün hale geliyor. İşte herkesi şaşkına uğratan teknoloji!
Artık yaşam alanlarının her köşesinde olan teknoloji, şimdi de tuvaletleri ele geçiriyor. Klozete akıllı telefon bağlayarak Alexa asistanını kullanmak ve evdeki diğer tüm cihazlara komut verebilmeyi mümkün hale getiren bir sistem geliştirildi.
Kohler Numi 2.0 ile Teknolojide Son Nokta
Kohler Numi 2.0 akıllı klozet, tuvaletten çıkmaya gerek olmadan evdeki cihazları kontrol edebilme imkanı sunuyor. Özellikle acil durumlarda gerekli olabilecek olaylara karşı çözüm getiren teknoloji, Alexa bağlantısına sahip bir şekilde geliyor.
Kohler Konnect uygulaması üzerinden de kontrol edilebilen klozet, çeşitli ayarlarla farklılaştırılabiliyor. LED aydınlatması ile tuvaletlere şık ve farklı bir atmosfer kazandırıyor. İç kısmında UV aydınlatma da bulunuyor. UV aydınlatma sayesinde bakteri ve mikropları anında ortadan kaldırıyor.
Oturak kısmı ısıtmalı olan Kohler Numi, sifon ve sonrasında hava temizleme işlemini otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor. Kullanıcı yaklaştığı zaman otomotik kapak açılması gibi çalışma sistemine de sahip.
Ön ve arka temizlik işlemi için musluğu bulunuyor. Bununla birlikte klozetin kurutma özelliği de var. Bu sayede temizlik ve hijyen her seferinde uzun süreli bir şekilde sağlanıyor. Su basıncı ve sıcaklığı ayarlanabilen klozetin ek olarak uygulama dışında bir kumandası da bulunuyor.
Kohler Numi Klozet Fiyatı
- Akıllı klozet fiyatı: 11.500 dolar
En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir?
İnternete bağlı olarak çalışan akıllı ev aletleri insan yaşamını oldukça kolaylaştırıyor. Bulut teknolojisiyle iletişim kurularak kullanılabilen cihazlar olarak da adlandırılan ürünler, günlük hayattaki etkisini fazlasıyla gösteriyor.
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