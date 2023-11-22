375 TL'lik Styx: Shards of Darkness, GOG'da Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Styx: Shards of Darkness, GOG'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki ne zamana kadar? İşte ayrıntılar!

Bilge Selin Marangoz
Bilge Selin Marangoz -

Fransız geliştirici Cyanide tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan video oyunu Styx: Shards of Darkness, GOG'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyuncular GOG hesaplarına giriş yaparak oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilir.

25 Kasım'a Kadar Ücretsiz!

Aksiyon, macera ve gizlilik türlerindeki Styx: Shards of Darkness, GOG platformu üzerinden 25 Kasım'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Normal fiyatı 375 TL olan oyun, birkaç günlüğüne ücretsiz sunulacak.

İlk olarak 2017 yılında piyasaya çıkan Styx: Shards of Darkness, gizlilik görevlerinden hoşlanan oyunculara hitap eden bir video oyunu. Oyunculara keşfedilecek ilginç ve macera dolu bir dünya sunuyor.

Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilen oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

  • İşlemci: Core i5-650 3.2GHz ya da AMD Athlon II X4 610e
  • Ekran kartı: GeForce GT 640 v3 ya da AMD Radeon HD 5570 1024MB
  • Ram: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 4 GB

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Peki siz Styx: Shards of Darkness'ı kütüphanenize ekleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.

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