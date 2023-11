Diablo 4, Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Diablo 4, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir oldu. Steam Sonbahar İndirimleri de başlamışken bu fırsat oyuncuları bir hayli sevindirdi.

28 Kasım'a Kadar Geçerli!

6 Haziran 2023'te piyasaya sürülen ve o günden beri oyun dünyasının gündemden düşmeyen oyunu Diablo 4, Steam'de 28 Kasım'a kadar ücretsiz oynanabilir. Oyuncular bir hafta sürecek bu fırsattan Steam'in ana sayfasına giderek faydalanabilir.

Ayrıca geçtiğimiz dakikalarda Steam Sonbahar İndirimleri de başladı. Oyuncular Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, EA Sports FC 24, The Last of Us Part I ve Euro Truck Simulator 2 gibi oyunları indirimli fiyatlara satın alabilir.

21-28 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın başlamasının hemen ardından Diablo 4'ün de bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde sunulması, dolardan etkilenen oyuncular için önemli bir fırsat oldu.

Peki siz Diablo 4'ü oynayacak mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.