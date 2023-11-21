Diablo 4, Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Diablo 4, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu. Peki ne zamana kadar? İşte ayrıntılar!
Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Diablo 4, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir oldu. Steam Sonbahar İndirimleri de başlamışken bu fırsat oyuncuları bir hayli sevindirdi.
28 Kasım'a Kadar Geçerli!
6 Haziran 2023'te piyasaya sürülen ve o günden beri oyun dünyasının gündemden düşmeyen oyunu Diablo 4, Steam'de 28 Kasım'a kadar ücretsiz oynanabilir. Oyuncular bir hafta sürecek bu fırsattan Steam'in ana sayfasına giderek faydalanabilir.
Ayrıca geçtiğimiz dakikalarda Steam Sonbahar İndirimleri de başladı. Oyuncular Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, EA Sports FC 24, The Last of Us Part I ve Euro Truck Simulator 2 gibi oyunları indirimli fiyatlara satın alabilir.
21-28 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın başlamasının hemen ardından Diablo 4'ün de bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde sunulması, dolardan etkilenen oyuncular için önemli bir fırsat oldu.
Steam Sonbahar İndirimleri 2023 Başladı!
Steam'de artık Türk lirası yerine dolar üzerinden fiyatlandırma yapılıyor. Oyuncular her ne kadar bu durumdan muzdarip olsa da her yıl düzenlenen geleneksel Steam Sonbahar İndirimlerini merakla bekledi.
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