Su Faturasında Yeni Dönem! Daha Fazla Para Ödenecek

Doğal gaz ve elektrik faturalarının ardından su faturaları için de önemli bir düzenleme yapılacak. Su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak amacıyla "kirleten öder" isimli sistem uygulanmaya başlanacak. Yeni sistemin detayları ve faaliyete geçeceği tarih belli oldu.

Su Faturalarında "Kirleten Öder" Dönemi Başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete üzerinden yönetmelik yayımlandı. Su tasarrufuna teşvik edecek yeni sistemle beraber su faturası artıkça alınacak bedel de yükselecek.

Fazla su tüketen ve daha fazla atık çıkaran vatandaşlar daha fazla ücret ödeyecek. Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde alınacak. 31 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" isimli sistem 31 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, belediyelerin bu sistem ile elde ettiği geliri sadece su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini söyledi. Bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini belirten Öner, su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.

Sabah'taki habere göre Öner, "Atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak " dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: