Subaru Yeni Elektrikli Crossover Modelini Tanıttı

Subaru, daha önceden duyurusunu yaptığı elektrikli Crossover konseptini gözler önüne sürdü. İşte Subaru'nun gelecek yıllarda yollarda göreceğimiz elektrikli Crossover modeli!

1953 yılında Japonya'da kurulan Subaru, bugüne kadar son derece başarılı bir yol izlemişti. Aslında her ne kadar firmalar son araçları ile gündem olsa da Subaru özellikle 2000-2007 yılları arasındaki modelleri ile dikkat çekiyor. O zamanlardaki efsane tasarımları kullanıcılar tarafından daha çok beğeniliyor. Tıpkı hepimizin R34 GT-R tutkusu olduğu gibi Subaru severleri de 2003 model bir Impreza'ya hayır diyemez.

Tabii o zamanki motor tercihleri ve araç yapıları da bunda büyük bir etken. Ancak Subaru son zamanlarda yaptığı SUV modelleri ile de iyi yönde büyük tepkiler aldı. Kullandığı teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda üst segmente hitap eden Subaru, önümüzdeki yıllarda da başarısını sürdürecek. Çünkü çağa ayak uydurarak elektriki araçlara yönelimini başlattı bile.

Daha önceden bir elektrikli modeli olduğunu dile getiren Subaru, bu modeli ilk defa paylaştı. Model hakkında birazdan konuşacağız ancak Subaru'nun elektrikli araçlar hakkında ne düşündüğü ve ne yapacağı daha mühim bir konu. Subaru bu modeli ile 2021 yılında piyasaya çıkmayı planlıyor. Bu tarihe kadar araç üzerinde epey bir yol katedecektir.

Tabii devamında Subaru'nun vaadi 2030 yılına kadar araçlarının %40'ını elektrikli yapmak. Bir sonraki hedefi ise 2035 yılında tüm araçlarını tamamen elektrikli hale getirmek. Yani Subaru elektrikli araçlara büyük önem veriyor ve verecek. Burada ilk araç bizlere başlangıçta nasıl olduklarını gösteriyor. Ancak bir nevi prototip üzerinden konuşuyoruz. Yani tasarımlar ve özellikler değişecek ve gelişecektir.

Subaru'nın elektrikli aracına baktığımızda ön kısımdan o Japon havasını estirse de yan taraftan bariz bir şekilde Tesla Cybertruck'a benziyor. Büyük bir ihtimalle bu tasarımlar da çok tartışılacaktır. Çünkü tüm insanlar şimdiye kadarki alıştıkları tasarımı arıyorlar. Ancak elektrikli araç olması tasarımı tamamen değiştiriyor. Subaru da bu konseptte başarılı bir çalışmaya imza atmış. Bakalım 2021 yılına kadar araçta ne gibi gelişmeler yaşanacak?